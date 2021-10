Onze Club #9: ZZVV herpakt zich, Dalen verpulvert Zuidwolde en waar is DOS'63 gebleven?

In aflevering 9 van Onze Club gaan we op bezoek bij een aantal clubs die stroef aan het seizoen zijn begonnen ondanks de nodige aspiraties. Achilles 1894 uit Assen bijvoorbeeld, in de zaterdag 2e klasse J. De roodhemden zijn middenmoter en moesten dit weekend absoluut winnen bij De Weide in Hoogeveen om niet al te ver achterop te raken bij de topploegen in deze klasse.

Datzelfde geldt voor SC Erica in de 3e klasse C op zondag en voor Dalen en Zuidwolde in de 2e klasse K. Die laatste twee ploegen stonden vanmiddag tegenover elkaar in Dalen. SC Erica ontving, een klasse lager dus, het nog puntloze CEC.

ZZVV leed vorige week voor het eerst puntenverlies in de zaterdag 3e klasse D. Dat kwam, naar eigen zeggen, vooral omdat belangrijke spelers ontbraken vanwege een gezellig 'weekendje-weg'. Gistermiddag ging de ploeg uit Zuidwolde, tegen een andere hoogvlieger in de deze klasse (vv Hollandscheveld) op eerherstel.

En we gaan buurten bij DOS'63 in Linde. De Drentse club, die een paar jaar geleden regelmatig voorbij kwam in Onze Club, is van het strijdtoneel verdwenen. Maar waarom eigenlijk?