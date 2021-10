1e klasse F: Roden vergeet te scoren, VKW en SVBO onderuit

In de 1e klasse F speelde Roden met 0-0 gelijk tegen Jubbega. VKW moest, in Groningen, op bezoek bij Stadspark. De ploeg uit Westerbork verloor met 3-1.

Roden-Jubbega 0-0

Roden was tegen Jubbega de bovenliggende partij en kreeg de grootste kansen, maar tot doelpunten kwam de ploeg niet. Trainer Freddy Starting baalde. "We speelden veel beter dan vorige week tegen GOMOS. Ik heb zeker twaalf kansen geteld, maar de bal wilde er vandaag niet in", laat Strating weten.

Bij Jubbega ontbraken de eerste en tweede doelman. "Bij hun stond een jongen onder de lat, die voor het eerst weer terug was na een lange blessure. Hij speelde een wereldwedstrijd", aldus de trainer van Roden. "Zij hebben in de eerste helft één kans gehad, maar die ging via de buitenkant van de paal naast. Wij raakten in de slotfase de onderkant van de lat, maar de bal stuiterde weer het veld in. Het zat niet mee."

Opvallend was dat ook deze wedstrijd een tijd moest worden stilgelegd vanwege een blessure van de scheidsrechter Knol. In tegenstelling tot Germanicus-GOMOS, kon bij deze wedstrijd wel een vervanger worden gevonden. Scheidsrechter Vredevoogd was binnen twintig minuten in Roden en kon de wedstrijd worden uitgespeeld.

Stadspark - VKW 3-1

VKW heeft zich vanmiddag verslikt in SC Stadspark, dat de eerste zege van het seizoen pakte. In Groningen werd het 3-1, na een ruststand van 2-0 door treffers van Cedwin Tell en Getuar Dergutti. Kort na rust besliste Tell het duel met zijn tweede treffer, waarna Anjo Willems (met zijn eerste competitietreffer van het seizoen) nog de eer redde voor de Börkers.

Hoogezand - SVBO 4-2

Een pas op de plaats voor SVBO. De ploeg uit Barger Oosterveld ging in en tegen Hoogezand met 4-2 onderuit. Via Heine Uuldriks en Tobias van den Berg kwam de thuisclub binnen een half uur op 2-0. Kort na rust zorgde Renee Wolbers voor de aansluitingstreffer, maar het antwoord van Hoogezand kwam razendsnel. Peter van Son zorgde binnen een kwartier na de treffer van Wolbers voor de 3-1 en 4-1. De 4-2, van Thom Scheper, tien minuten voor tijd was een goal voor de statistieken.

Stand

In de 1e klasse F is GOMOS nog steeds de koploper, met 12 punten uit 4 duels (uiteraard is de gestaakte wedstrijd tegen Germanicus niet meegenomen in de stand). Hoogezand volgt op plek 2, met 10 uit 5 en WVV, dat derde staat, heeft 9 punten uit 5 wedstrijden. Roden staat 5e, met 8 punten uit 5 duels. Bekijk hier alle uitslagen en standen in het zondagvoetbal.