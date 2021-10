Drie Drentse zondagclubs nog foutloos, Yde de Punt van slag na bezoek 'Onze Club'

Na het laatste voetbalweekend in oktober zijn er nog drie Drentse zondagclubs zonder puntenverlies: GOMOS, Actief en Buinerveen. Tot gisteren was ook WKE'16 nog foutloos, maar de tweedeklasser uit Emmen ging fors onderuit op eigen veld tegen ASVB. Het werd 1-5 voor de club uit Blijham.

Ook Twedo (3e klasse C) leed voor het eerst puntenverlies, al bleef de schade beperkt. Op eigen veld werd het 1-1 tegen FC Ter Apel'96.

Overigens kwam Actief (de koploper in de 3e klasse C) niet in actie gisteren en werd het duel van GOMOS tegen Germanicus in de 1e klasse F gestaakt. Na zeventig minuten raakte de scheidsrechter geblesseerd en dat bij de stand 2-1 voor de ploeg uit Coevorden.

Ook zijn er nog drie Drentse zondagclubs zonder punten: CEC (3e klasse C), Bareveld (4e klasse C) en De Treffer'16 (5e klasse D). SV Pesse stond voor afgelopen weekend nog op nul punten, maar de tweedeklasser pakte thuis tegen LSC 1890 haar eerste punt. Het bleef 0-0. SV Pesse blijft wel hekkensluiter in de 2e klasse K, met nu één punt uit vier wedstrijden.

2e klasse K: Dalen heeft aan twintig minuten genoeg tegen Zuidwolde

2e klasse L: Valthermond passeert WKE'16, Annen en Rolder Boys halen uit

In de 2e klasse L is GVAV-Rapiditas voorlopig ongenaakbaar, getuige de 15 punten uit 5 duels. Ook WKE'16 was tot gisteren nog foutloos, maar verloor dus met 5-1. Daardoor staan de oranjehemden de tweede plaats af aan vv Valthermond, dat door goals van Milan Drajer en Rick Slimback met 2-0 won van Veendam 1894. Valthermond is na 4 duels ook nog ongeslagen en vergaarde tot nu toe 10 punten.

In deze klasse wonnen Rolder Boys en Annen met forse cijfers. Rolder Boys versloeg Helpman in Groningen met 4-1 en Annen was thuis met 5-0 te sterk voor FC Lewenborg. Jan Jaap Mulder en Pim Veltink scoorden twee keer voor Annen, terwijl Perr Kirchhoff er twee maakte voor Rolder Boys. Laagvlieger Peize wacht nog op de eerste zege dit seizoen. Ook gisteren kwam die er niet. Bij Stadskanaal werd met 2-1 verloren. Peize speelde tot nu toe twee keer gelijk.

3e klasse B: SVZ te sterk voor LEO

Actief blijft zonder te spelen koploper in de 3e klasse B. De formatie uit Eelde heeft 12 punten uit 4 duels. Muntendam volgt met 11 uit 5 en op de derde plaats staat SVZ met 9 uit 4. De ploeg uit Zeijen won met 4-2 van LEO uit Loon. Joost de Rooij scoorde twee keer voor de geelhemden, terwijl Max de Vries en Patrick de Vries de overige twee SVZ-goals voor hun rekening namen. Voor LEO scoorden Lars Uineken en Stefan Wagenaar.

3e klasse C: Twedo morst punten, hoofdrollen voor Piek en Modderman

sv Twedo was tot gisteren zonder puntenverlies in de 3e klasse C, maar tegen FC Ter Apel'96 kwam de Drentse club niet verder dan 1-1. Daniël Manning zette de gasten voor rust op voorsprong en het duurde heel lang alvorens Twede op gelijke hoogte kwam. Zo'n tien minuten voor tijd scoorde Job Vermeulen de gelijkmaker. Twedo-speler Sander Boer kreeg daarna nog zijn tweede gele (en dus rode) kaart.

Door het gelijkspel is Twedo niet langer medekoploper. Musselkanaal won namelijk wel voor de vierde keer op rij en heeft nu 12 punten, terwijl Twedo er tien heeft.

In deze klasse waren er hoofdrollen voor Rick Piek van SVV'04 en David Modderman van vv Gieten. Beide spelers scoorden drie keer gistermiddag. SVV'04 won met 5-1 van SPW en Gieten had geen kind aan Bellingwolde. Het werd 0-6. Door zijn drie goals is Modderman nu topschutter in de 3e klasse C. Tot nu toe scoorde de aanvaller er acht.

In deze klasse is CEC nog altijd zonder punten. Ook de vierde wedstrijd, bij SC Erica, ging verloren. Het werd 3-1.

3e klasse C: SC Erica wint en vergroot zorgen van CEC

3e klasse D: Ex-doelman Danes scoort (weer) voor winnend HODO

sv HODO speelde vorige week, na drie zeges op rij, voor het eerst gelijk. Tegen FC Oldemarkt werd het 1-1. Gistermiddag stelde de ploeg van trainer Eric Prins orde op zaken. Er werd op eigen veld met 5-0 gewonnen van Trinitas, door onder andere twee treffers van Jorn Smit en één van Sander Danes (jawel, de oud-keeper van FC Emmen, WKE en HHC Hardenberg). Voor de inmiddels 36-jarige Danes was het al zijn tweede treffer van het seizoen.

Door de zege heeft HODO nu 13 punten uit 5 duels. De naaste belagers van de formatie uit Hollandscheveld zijn Oldeholtpade en FC Oldemarkt met respectievelijk 10 uit 5 en 7 uit 3.

In deze 3e klasse D kende middenmoter Ruinen (5 duels en 5 punten) een complete off-day. Er werd met maar liefst 2-8 verloren van Oldeholtpade. Met name Mark de Vries beleefde een heerlijke middag voor de gasten. Hij scoorde 6 keer. Overigens speelde Ruinen vanaf de 0-1, na zo'n half uur spelen, met tien man na een rode kaart voor Bram Grob.

4e klasse A: Wacker en Havelte blijven de dienst uitmaken

Wacker en Havelte maken voorlopig de dienst uit in de 4e klasse A. Beide ploegen zijn nog ongeslagen en hebben 13 punten uit 5 duels.

Wacker won door een zeer late goal van Dennis Westerbeek met 2-1 van Smilde'94, terwijl Havelte met 3-1 te sterk was voor FC Kraggenburg.

In deze klasse is BEW uit Vledder na vijf duels van de hatelijke nul af. Er werd op eigen veld met 2-0 gewonnen van de nieuwe hekkensluiter, Lemmer.

4e klasse C: Bareveld nog puntloos

In de vierde klasse C hebben Bareveld en Eext het zwaar. Bareveld verloor voor de vierde keer op rij, terwijl Eext pas haar eerste punt pakte. Bareveld had geen schijn van kans bij PJC (5-0) en Eext, dat sterker was dan de gasten en meer verdiende, speelde met 2-2 gelijk tegen Kwiek.

Gieterveen is in deze klasse de meest succesvolle Drentse club tot nu toe. De groenhemden, die met 4-1 wonnen van Wedde, zijn samen met MOVV en PJC koploper met 12 punten uit 5 duels.

5e klasse A: Wapserveen verslaat buren

De burenruzie in de 5e klasse A, tussen Wapserveen en Diever/Wapse werd een een prooi voor de thuisclub. Wapserveen, dat tot gisteren nog geen punt wist te pakken, won met miniem verschil: 1-0. Matchwinner werd Maarten van Elp.

In deze klasse zijn Kuinre en IJhorst na vier duels nog foutloos.

5e klasse C: Yde de Punt na bezoek Onze Club de weg kwijt

Twee weken geleden bezocht 'Onze Club' van TV Drenthe het ambitieuze Yde de Punt, want na de sterke competitiestart met 9 punten uit 3 duels groeide de hoop op een unicum: het eerste kampioenschap sinds de oprichting. Maar twee wedstrijden later staat Yde de Punt nog steeds op 9 punten. Na het verlies van vorige week tegen Drieborg (1-2) bleek gisteren WEO te sterk. Het werd 3-0.

Yde de Punt staat nu 4e, met 9 punten uit 5 duels. Koploper is Veelerveen met 12 uit 4.

5e klasse D: David Karabed goud waard voor Buinerveen

In de 5e klasse D is de koppositie voor HHCombi, maar zijn de beste papieren (voor zover je daar zo vroeg in de competitie over kunt spreken) voor vv Buinerveen. De blauwhemden zijn na drie duels nog zonder puntenverlies. In Gasselte won Buinerveen met 4-3. Grote man was David Karabed, die drie treffers voor zijn rekening nam. Met de drie goals staat de van Groninger Boys overgekomen speler inmiddels op acht treffers.

Maar zoals gemeld is in deze klasse de koppositie nog voor HHCombi. De mannen van trainer Abel Darwinkel heeft 10 punten uit 4 duels na de 4-2 zege bij Witteveense Boys.

De Treffer'16, dat dit weekend niet in actie kwam, staat in deze klasse onderaan. Na drie duels is de ploeg van trainer Ludie Hulshof nog puntloos.