Schoonmoeder en vermeende wapenkoper staan terecht in dossier zwembadmoord

RTV Noord blikt vooruit op de rechtszaak en zet alle feiten nog eens op een rij.

Cobie was destijds de schoonmoeder van het slachtoffer en zou samen met haar dochter en zoon de moord op Elzinga beraamd hebben. Elzinga, een liefhebber van motorcross, zou zijn vriendin Monique H. uit Hollandscheveld mishandelen. H. zit ook vast voor vermoedelijke betrokkenheid bij de moord. Zij was al eerder opgepakt, maar werd later vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Door nieuwe informatie van kroongetuige Willem P. werd ze opnieuw aangehouden.

Jan Elzinga was in juli 2012 op weg naar het zwembad in Marum, waar hij elke ochtend baantjes trok. Hij werd die ochtend opgewacht en van dichtbij in zijn borst geschoten. Waarom hij dood moest, is nooit opgehelderd. Er is 30.000 euro op tafel gelegd om hem om te brengen.

Geen open kaart gespeeld

De schutter, Pascal E., bekende dat hij de trekker overhaalde. Hij werd in hoger beroep veroordeeld tot 15 jaar cel. Willem P., die werd gezien als het brein achter de moord, werd veroordeeld tot 20 jaar cel. Hij ontkende altijd de aanstichter te zijn geweest, maar justitie had het gevoel dat hij geen open kaart speelde.

Dat gevoel bleek te kloppen. Uiteindelijk is P. met een reeks verklaringen op de proppen gekomen in ruil voor strafvermindering. Hij wist deze zogenaamde kroongetuigendeal te sluiten, omdat er nog veel losse eindjes waren in deze zaak. P. besloot te gaan praten, omdat zijn opdrachtgevers hem geen zwijggeld meer zouden betalen. Ook werd hij bedreigd.

In onderstaande video legt persofficier Jan Hoekman uit waarom kroongetuige Willem P. uiteindelijk is gaan praten

Vuurwapen gekocht voor 600 euro

P. verklaarde dat de schoonfamilie van het slachtoffer hem dood wilde hebben. Hij zou zijn vriendin mishandelen. Daarvan is nooit enig bewijs gevonden. Johan L., die vandaag ook voor moet komen, was een familievriend. Hij zou contact gelegd hebben met de uitvoerders van de moord. Bovendien had hij, zo denkt het Openbaar Ministerie, voor 600 euro het wapen aangeschaft.

Om op basis van deze verklaringen de schoonfamilie en Johan L. aan te houden, was meer bewijs nodig. Justitie heeft een undercoveragent ingezet die zich voordeed als een gevangenisvriend van de kroongetuige. Hij leverde een mobiele telefoon af aan de schoonfamilie, waar belastend bewijs op zou staan. Ondertussen werden de verdachten afgeluisterd en gevolgd.

Er brak paniek uit. "Als dit uitkomt, verdwijn ik voor jaren achter de tralies", zou de zwager van het slachtoffer gezegd hebben. De telefoon werd niet naar de politie gebracht, maar weggemaakt. Volgens het Openbaar Ministerie een aanwijzing dat de familie wat te verbergen heeft. Tot op de dag van vandaag ontkennen ze hun betrokkenheid.

Motief is nooit opgehelderd

Waarom Jan Elzinga dood moest is nooit opgehelderd. In de motorcrosswereld zijn geen aanwijzingen voor zijn dood gevonden en in zijn privéleven evenmin. Er wordt vermoed dat hij in de hennepwereld zat en daar een conflict had. Of dat klopt, gaat nu niet duidelijk worden. Cobie en Johan staan vandaag in een niet-inhoudelijke zitting voor de rechtbank. Er wordt gekeken of ze langer vast blijven zitten en of hun advocaten onderzoekswensen hebben.

Eerder stonden Monique H. en haar broer al voor de rechtbank. Hun advocaten willen graag dat de kroongetuige op een openbare zitting verhoord wordt. Omdat een kroongetuige gevaar loopt en daarom absoluut onherkenbaar moet blijven, wordt dat een lastige klus. Hij kan in vermomming vragen beantwoorden. Of dat gaat gebeuren, moet later in het proces blijken.

