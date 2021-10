Vertrouwen groot bij studenten voor zonneautorace in Marokkaanse woestijn

De race begint en eindigt in de havenstad Agadir. Vanaf de start rijden de solarteams in vijf etappes in totaal 2500 kilometer op enkel zonne-energie.

Andere omstandigheden

Voor Beijering, binnen het solarteam gespecialiseerd in werktuigbouwkunde, een mooie uitdaging. Niet in de laatste plaats omdat de race in Marokko plaatsvindt en niet in Australië, waar normaal gesproken gereden wordt. De coronamaatregelen zijn down under te streng om daar met volledige teams te racen.

"De weersomstandigheden in Australië en Marokko zijn redelijk gelijk, maar qua verkeer en omgeving is het heel anders. In Australië rij je van noord tot zuid bijvoorbeeld op één rechte weg, terwijl je in Marokko op de openbare weg door gebergte en dorpjes rijdt. We krijgen nu ineens te maken met haarspeldbochten en dergelijke. Dat zijn hele andere omstandigheden die de teams veel meer dan anders uitdagen", legt Beijering uit.

Het team waarmee Beijering naar Marokko is afgereisd (Rechten: Top Dutch Solar Racingteam)

Race start vandaag

Dat coronamaatregelen een Solar Challenge in Australië in de weg zaten, wil niet zeggen dat in Marokko wel alles kan. Zo zijn alleen strikt noodzakelijke vliegreizen naar het Noord-Afrikaanse land toegestaan en dat zorgt ervoor dat Beijering en zijn team voortdurend in de gaten moeten blijven houden wat de ontwikkelingen op dat gebied zijn. "Maar vooralsnog lijkt alles goed en bekijken we na de race wanneer we terug gaan."

Maar voorlopig zijn alle pijlen van het Top Dutch Solar Racingteam gericht op de race die vandaag start en tot en met vrijdag duurt. Via Agadir voert de route langs Marrakesh richting het Atlasgebergte en halverwege wordt dezelfde route teruggereden. "Ik heb best veel vertrouwen in ons team", zegt Beijering zonder twijfel. "Gisteren hebben we ons geplaatst voor poleposition als beste team met de snelste tijd. Een goede race neerzetten moet haast wel lukken."

