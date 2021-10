Burgemeester Out doet na branden beroep op Assenaar: 'Wees alert'

Eerder deze maand woedde er brand in een schuurtje in Assen (Rechten: Persbureau Meter)

Opnieuw was het vannacht raak in Assen. Voor de zoveelste maal deze maand brak er brand uit, dit keer ging een auto in vlammen op. "Dit is niet normaal", zegt burgemeester Marco Out.

Meerdere auto's, scooters en schuurtjes stonden de afgelopen weken al in lichterlaaie. Waar je na de eerste paar brandjes nog zou kunnen spreken van toeval, lijkt er inmiddels meer aan de hand.

Burgemeester Marco Out, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe, vindt dat je moet 'oppassen' om alle branden op een grote hoop te gooien omdat er verschillen tussen zitten. "Maar er is duidelijk sprake van brandstichting en dat is ontzettend vervelend", zegt hij. "Dat dit niet normaal is, is helder."

'Politie kan nooit overal tegelijk zijn'

De politie neemt de zaak 'heel hoog op' om zo snel mogelijk de dader(s) te kunnen achterhalen, zegt Out. Ook doet hij een beroep op alle inwoners van Assen. "Het beste dat we kunnen doen is alert zijn, opletten. Zie je verdachte omstandigheden? Meld dat vooral. En mocht je camerabeelden hebben, stel die beschikbaar aan de politie."

Volgens Out woedde een groot deel van de branden op rustige plekken, vaak midden in de nacht. "Extra surveilleren is een deel van de oplossing, maar de gemeente of politie kan nooit overal tegelijk. Daarom doen we een beroep op de Assenaar om extra alert te zijn."

