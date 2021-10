FC Emmen Podcast #13: 'Met Dick meer mans!'

Ook schakelen we nog even naar De Oude Meerdijk. Niet met trainer Dick Lukkien, die ziek thuiszit, maar met assistent coach Casper Goedkoop, die Lukkien als interim-trainer twee keer verving en tweemaal won. Toch hoopt Goedkoop dat Lukkien morgen in Volendam op de bank zit, want zo zegt de assistent: "Met Dick meer mans." Overigens laat Goedkoop niets los over spelers die tegen de Volendammers rust krijgen. "Dat ga ik eerst met de spelers bespreken, maar alles is mogelijk."

Gasten

Dick Heuvelman (sportgeweten)

Niels Dijkhuizen (verslaggever RTV Drenthe)

Casper Goedkoop (assistent-trainer FC Emmen)

Presentatie

René Posthuma

FC Emmen Podcast KKD #13: Met Dick meer mans

