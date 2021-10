'Steeds meer aanwijzingen dat moord op Elzinga uit hoek schoonfamilie komt'

Bloemen bij het zwembad in Marum in 2012 ter nagedachtenis aan de vermoorde Jan Elzinga (Rechten: ANP / Hollandse Hoogte / ProNews)

Er komen steeds meer aanwijzingen binnen dat Jan Elzinga (40) in juli 2012 is doodgeschoten in opdracht van zijn schoonfamilie. Dit zei de officier van justitie tijdens de tweede voorbereidende zitting in deze zaak.

Elzinga werd bij de ingang van het zwembad in Marum in zijn borst geschoten. Hij overleed ter plekke aan de verwondingen. De schutter, Pascal E. uit Zwolle, werd kort daarop aangehouden. Hij schoot in opdracht van Willem P. uit Kampen. De schutter kreeg een celstraf van vijftien jaar opgelegd en P. zit een gevangenisstraf van twintig jaar uit. De Zwollenaar verklaarde van meet af aan dat Monique H. uit Hollandscheveld, de vriendin van Elzinga en haar broer Marcel H. uit Nieuw-Roden achter de moord zaten, maar echt bewijs hiervoor ontbrak.

Nieuwe bewijzen

In juli van dit jaar werden broer en zus, maar ook hun moeder Cobie van der L. uit Roden en de 56-jarige Johan L. uit Kampen aangehouden. De aanleiding was een nieuwe verklaring van Willem P. die hij in 2017 en 2019 in de gevangenis aflegde. Hij zei dat hij bewijzen had dat niet hij, maar de schoonfamilie van Elzinga de opdracht gaf voor de moord.

Hij overhandigde daarbij twee telefoons en een simkaart met daarop belastende communicatie die hij in 2016 vanuit de gevangenis met Marcel H. voerde.

Getuige

Na de eerste inleidende zitting op 4 oktober van alleen Marcel en Monique H. meldde zich een getuige. Die vertelde dat hij in 2016 Marcel H. had horen vertellen over de moord op Elzinga. Marcel had daartoe opdracht gegeven, omdat zijn zus door die man werd mishandeld.

Ook Johan L. deed vandaag tegenover de rechters een duit in het zakje. Hij was in 2012 door Marcel H. benaderd om Jan Elzinga om te leggen, maar hij bedankte voor de eer. Later praatte hij hierover met Willem P. die de opdracht op zich nam.

'Dit zijn belastende verklaringen'

L. zei tegen de rechter dat hij bij Willem P. en Marcel H. aandrong die moord niet te plegen. Hij belde kort voor de moord de politie, maar hij werd niet te woord gestaan. "Ze hadden het te druk", zei de man. Volgens de man werd hij pas na de moord teruggebeld. "Maar toen was het al te laat."

De rechter leek verbaasd over wat L. op zitting ter sprake bracht: "Dit zijn wel belastende verklaringen die u hier aflegt", zei de rechter tegen L.

Meer onderzoek

De familieleden ontkennen iedere betrokkenheid. De advocaten willen meer onderzoek naar de betrouwbaarheid van de nieuwe verklaringen van Willem P. Ook willen zij de dossiers van het eerste onderzoek in 2012 doorspitten. "Alles moet in kader van waarheidsvinding op tafel komen", zei Bart Nooitgedagt, de advocaat van de 56-jarige Kampenaar.

De rechtbank doet vanmiddag uitspraak over het voorarrest van deze vier verdachten en de onderzoekswensen die zijn ingediend. Op 17 december staat een regiezitting ingepland, deze dag is ter voorbereiding op de inhoudelijke behandeling van de zaak.

