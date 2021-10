Gelijk raak bij archeologisch onderzoek Borger

In drie proefsleuven gaan archeologen op zoek naar sporen van vroegere nederzettingen. De gemeente Borger-Odoorn wil een nieuw schoolgebouw neerzetten op deze plek, maar omdat de grond archeologisch interessant is, is de gemeente verplicht eerst onderzoek te laten doen.

Zandkleuren

De groep is maandagochtend begonnen en al binnen een uur zijn de eerste paalsporen gevonden. "Het lichtgele zand is de natuurlijke ondergrond. En waar een paal heeft gestaan rolt andere grond weer in. En dat zie je terug als je het uit gaat scheppen", legt archeoloog Janneke Hielkema uit.

De verkleuringen van de paalafdruk (Rechten: RTV Drenthe / Steven Ophoff)

"We hopen meerdere huisplattegronden te vinden, en dan met name uit de bronstijd", vervolgt ze. Bij de uitbreiding van de naastgelegen nieuwbouwwijk werden ook al sporen uit de ijzertijd gevonden. "Dus dat is wat we hopen te vinden, met de bijbehorende aardewerkspulletjes."

Het team heeft nog drie weken toegang tot de locatie. Daarna gaan de bouwwerkzaamheden voor het Esdal College weer verder.