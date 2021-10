PRO Emmen zeker tot donderdag dicht na ingestorte gevel

"We hebben zojuist alle leerlingen, ouders en collega's op de hoogte gesteld van het feit dat we sowieso tot en met woensdag thuisonderwijs geven en dat de school tot die tijd dicht blijft", zegt de directeur.

Bovengedeelte ook instabiel

Uit de inspectie is gebleken dat het overgebleven gedeelte bovenin het pand - dat ongeveer zes meter bakstenen behelst - ook instabiel is. Dat wordt de komende dagen gecontroleerd gesloopt. "Dit is gewoon gevaarlijk. Het gedeelte zou zomaar kunnen vallen. Dan laten we het liever gecontroleerd weghalen. Al is dan de vraag dan nog wel hoe stabiel de rest van het pand is. Je weet ook niet wat er nog achter weg komt."

Verder is nog onvoldoende duidelijk over het plan voor de komende tijd. "Het is afwachten. Het kan best zo zijn dat we nog langer dicht moeten blijven."

'De voegen lagen bij de voordeur'

Tijdens de herfstvakantie is er bij de praktijkschool in Emmen een gedeelte van de gevel van PRO Emmen naar beneden gestort. Vrijwel meteen na het horen van het nieuws heeft de school hekken geplaatst. Van Luik is ontzettend geschrokken van het voorval. "De voegen lagen bij de voordeur. Die zit aan de andere kant van het pand", zegt hij bezorgd.

Daarom is het gebouw nu volledig onderzocht. Volgens een medewerker van het bouwbedrijf die tijdens de inspectie aanwezig is, is het onmogelijk dat deze voegen door de ineenstorting om de hoek bij de voordeur zijn beland.

"Dat moet haast wel uit een ander gedeelte van de gevel zijn gevallen. Veiligheid staat voorop, dus voordat ik mijn mensen en laat staan leerlingen weer toelaat tot de school, zal alles grondig gecheckt moeten zijn", zegt Van Luik.

Godswonder

Het is volgens de directeur een godswonder dat het ongeluk tijdens de herfstvakantie is gebeurd, want anders was de school in Emmen wellicht wereldnieuws geworden en niet op de manier waarop ze dat zouden willen.

Leerlingen, maar ook docenten fietsen dagelijks onder de betreffende gevel langs richting het fietsenhok. "Dan was de ramp niet te overzien geweest", volgens Van Luik.

Tot slot geeft de directeur aan: "Zo lang het niet veilig is, blijft de deur dicht en zullen we online lessen blijven verzorgen." Stages buiten de school en lessen op het arbeidstrainingscentrum gaan wel door.

