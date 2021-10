Plannen Speelstad Oranje 3.0 voorlopig ijskast in: 'We waren echt overdonderd'

"De huidige stand van zaken is namelijk dat wij niet meer de gezichten zijn van Speelstad en van vakantiepark Oranje", zegt Van der Graaf, die vanuit de media moest vernemen dat Van der Most achter de rug van het ondernemerstrio een deal met een andere partij gesloten had voor de bestemming van het terrein. Vastgoedondernemer Amresh Bajnat woningen bouwen op het terrein, en op korte termijn het park inzetten als opvanglocatie voor asielzoekers.

Verbazing

Hoe dat zover heeft kunnen komen vraagt Van der Graaf zichzelf ook nog steeds af. Volgens Van der Most voldeden de nieuwe eigenaren niet aan bepaalde voorwaarden in het contract.

"Een maand geleden gaf Van der Most aan dat het contract met ons vanuit zijn kant ontbonden zou worden, met als reden dat de verkoop van de 254 vakantiehuisjes achter zou lopen", legt hij uit. Dat viel Van der Graaf en zijn compagnons rauw op hun dak, omdat er een week daarvoor nog overleg was geweest over de stand van zaken en toekomstplannen. "Maar mogelijk was hij toen al bezig met die andere partij. Dat is al met al heel snel gegaan."

Donderslag bij heldere hemel

Gedesillusioneerd blijven Rick van der Graaf, Vera Logtenberg en Jan Logtenberg nu achter. Zo oriënteerden ze zich in augustus nog op de pretparkbeurs in Barcelona voor attracties in Speelstad Oranje, maar na terugkomst liet Van der Most hen weten de overeenkomst te beëindigen. "Ja, dat kwam wel als donderslag bij heldere hemel, er leek geen vuiltje aan de lucht. We waren echt overdonderd."

Van der Graaf erkent dat de verkoop van de vakantiehuisjes nog niet liep zoals gehoopt. "Maar," nuanceert hij, "daar lagen ook allerlei zaken aan ten grondslag, waar Van der Most ook allemaal antwoorden op heeft gekregen." Door de overeenkomst die Van der Most nu met een andere partij heeft gemaakt, kunnen de plannen van het ondernemerstrio voorlopig in de ijskast worden geparkeerd. Van der Graaf baalt: "We waren hard op weg om Speelstad 3.0 te realiseren."

De rem erop

Volgens de ondernemer waren er "al echt heel veel vakantiehuisjes" op het terrein verkocht, liepen er nog gesprekken met potentiële kopers en waren er ondanks de tegenvallende verkoop redenen genoeg om de huisjesverkoop hoopvol in te zien.

Maar Van der Most zag dat volgens Van der Graaf blijkbaar anders. "In sommige gevallen liepen we vertraging op door Van der Most, dus zijn wij ook iets terughoudender geworden met het uitnodigen van kopers en het ondertekenen van contracten. Eigenlijk hebben we de rem erop gezet om onszelf een beetje in te dekken."

Nu een nieuwe partij de touwtjes in handen krijgt, worden de nodige mensen die dachten een vakantiehuisje op het Speelstad-terrein te hebben bemachtigd, teleurgesteld. Zonder te noemen hoeveel kopers de dupe zijn, zegt Van der Graaf dat het om 'een flink aantal mensen' gaat. Zij zijn volgens hem al op de hoogte van de situatie. "We hebben ze zelf gebeld met de boodschap dat er een kink in de kabel is gekomen aan de kant van Hennie van der Most en dat hij wil dat de koop van de huisjes ontbonden wordt."

Volgens Van der Graaf staat Van der Most overigens in zijn recht om de stekker uit de deal met het ondernemerstrio te trekken. "Hij zegt dat bepaalde targets niet gehaald zijn, maar hij weet ook heel goed waarom dat zo is. Het is voor ons lastig, maar het is onmacht."

Verontwaardiging

Een plan voor asielzoekers in Oranje ligt gevoelig, gezien de geschiedenis van asielzoekers in het dorp. Gemeentebelangen Smilde, Beilen, Westerbork heeft vandaag aangekondigd vragen te stellen over de ontwikkelingen.

Ook in het dorp Oranje is veel verontwaardiging. "Dit is een vreemde gang van zaken", zegt inwoner Martinus Berghuis. "Maar de afspraken die wij destijds met de gemeente Midden-Drenthe hebben gemaakt om geen asielzoekers te huisvesten stellen mij gerust. Ik mag aannemen dat die afspraken blijven staan."

Aan de overkant van Speelstad Oranje woont Marco Gerritsen. Voor hem valt met het nieuws veel op zijn plaats. "De geschiedenis herhaalt zich. We hadden erop kunnen rekenen, maar we hadden er niet op gehoopt." Gerritsen zag de plannen van de familie Logtenberg en Van der Graaf wel zitten. "Het bleef binnen de bestemmingen en de mensen hadden een goed thema dat voortborduurde op Speelstad, een circusstad. Wil je hier wat anders, dan krijg je veel planologische moeilijkheden."

Kans op slagen geeft Gerritsen de plannen van de nieuwe vastgoedondernemer dan ook niet. "Het gaat om mensen van het grote geld, grote beleggers die er een azc van willen maken. Naar mijn idee gaat dat niet gebeuren. Dat kan haast niet na alles wat er gebeurd is. Dus we zijn weer terug bij af."

Is er nog hoop voor het pretpark?

Daarom staat de deur ook nog op een kier, denkt Rick van der Graaf namens het gepasseerde ondernemerstrio. Grote investeerders moeten daarbij uitkomst bieden. "Daar zijn we al een tijdje mee bezig, zodat we in één keer het hele park kunnen overnemen van Van der Most", zegt Van der Graaf. "Ik las over een opvanglocatie voor asielzoekers of een woonbestemming, maar daar zitten de gemeente en omwonenden niet op te wachten. En wij ook niet", is Van der Graaf duidelijk.

"Wij hopen dat één van die grote partijen op korte te termijn alsnog aangeeft dat ze met ons in zee willen", gaat hij verder. Als dat zo is, moeten er in ieder geval nieuwe gesprekken plaatsvinden tussen Rick van der Graaf, Vera Logtenberg, Jan Logtenberg en Hennie van der Most. "Als de koop van die andere partij bijvoorbeeld is afgeketst, moeten we zien of hij dan nog steeds openstaat voor een verkoop aan ons. Het is heel spannend."

