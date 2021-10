Na plofkraak en storingen is Rietlanden de flappentapfrustratie voorbij

Eind 2018 werd de wijk opgeschrikt door een plofkraak bij de geldautomaat van de SNS aan het Valkenveld. Vanwege de kans op herhaling besloot de bank geen apparaat op die plek te herplaatsen. De Rabobank had al eerder een pinautomaat uit het winkelcentrum verwijderd.

Weinig soelaas

De ING verplaatste het enige overgebleven apparaat in het winkelcentrum naar de Bruna. Maar deze was alleen toegankelijk tijdens openingsuren en alleen voor klanten van die specifieke bank.

De afgelopen twee jaar heeft de SNS-bank een tijdelijk apparaat op het pleintje voor de Jumbo-supermarkt geplaatst. Veel soelaas bood die niet volgens wijkvoorzitter Henk van der Vaart. "Het apparaat was erg storingsgevoelig en als gevolg daarvan voortdurend buiten werking."

Elders boodschappen

Wie geen ING-klant was, moest dus elders zijn heil zoeken. Niet alleen vervelend voor de inwoners, maar ook voor de winkeliers. "Als mensen in een andere wijk of dorp gaan pinnen, doen ze daar wellicht ook meteen hun boodschappen of andere aankopen", zegt Van der Vaart.

Inmiddels is de Rietlanden het pinleed voorbij. Vorig jaar werd er bij de Bruna een Geldmaat geplaatst. Alle bankpassen zijn nu welkom, maar de toegankelijkheid blijft afhankelijk van de openingstijden.

Flappentapfrustratie

Met de komst van de robuuste vervanger van de haperende SNS-automaat dit najaar, denkt Van der Vaart dat het hoofdstuk na bijna drie jaar flappentapfrustratie er opzit. "Deze valt 24 uur per dag te gebruiken en ziet er bovendien vrij ramkraakproof uit", lacht hij.

Of de inwoners er blij mee zijn? Vooral de oudere wijkbewoners die minder begaan zijn met digitaal bankieren, is het een must, betoogt hij. "Je ziet dat er voortdurend gebruik van wordt gemaakt. En anders dan bij de voorganger ontvangen wij geen klachten meer over mankementen."

