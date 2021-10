Spelers FC Emmen duidelijk: 'Beker bijzaak? We willen gewoon spelen'

"Dick verwacht dat hij er morgen weer bij zal zijn", aldus Goedkoop, die verder weinig kon zeggen over de opstelling. "We gaan straks bij elkaar zitten met spelers en de medische staf om te kijken wat verstandig is."

'Alles in het teken van de terugkeer naar de eredivisie'

Met drie duels in zeven dagen (met daarbij dus de wedstrijd van afgelopen zaterdag in Kerkrade en die van komende vrijdag in de competitie thuis tegen VVV) is het niet ondenkbaar dat spelers met lichte pijntjes rust krijgen. Te denken valt bijvoorbeeld aan Lucas Bernadou, die net weer fit is en aan doelman Michael Brouwer. De keeper kreeg een tik zijn tegen pink in het duel bij Roda JC en verrekte daarbij een peesje.

Bovendien bleken Jasin-Amin Assehnoun en Oussama El Azzouzi de laatste weken prima stand-ins en wellicht is het duel van morgen een uitgelezen mogelijkheid om het tweetal te belonen. Niet in de laatste plaats omdat bij de Drentse club dit seizoen alles draait om de terugkeer naar de eredivisie.

'Ik wil gewoon spelen'

De spelers zelf zijn duidelijk. Zij zien de wedstrijd in het palingdorp niet als een veredeld oefenduel of hinderlijk tussendoortje. "Nee, het is gewoon een mooi duel. En die pot willen we winnen", aldus Brouwer. "Ik ben fit, mijn pink is oké en ik wil gewoon zoveel mogelijk duels keepen. Ook morgen dus." Ook middenvelder Jari Vlak is helder, maar ook hij moet afwachten of hij in de basis begint tegen zijn oude club. "Het lijkt me logisch dat ik wel spelen tegen mijn oude ploeggenoten. Bovendien is het extra bijzonder omdat mijn broertje deel uitmaakt van de selectie, net als heel veel buurjongens."

Interessant wordt het duel sowieso, tussen twee ploegen die houden van aanvallend voetbal en graag aan de bal zijn. Wie wint de slag qua initiatief en welke ploeg wordt vooral gedwongen tot momenten in de omschakeling?