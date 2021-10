Slachtoffer autobrand Assen: 'Je hoopt dat je het niet bent'

Zuchtend kijkt Hoekstra naar de verkoolde resten van zijn auto op een parkeerplaats aan de Schultestraat. Zowel onder de motorkap als in de kofferbak baanden de vlammen zich een weg door zijn vervoermiddel. "Ik werd wakker doordat een van mijn buren aanbelde." Bij het zien van de oranje gloed, wist hij al genoeg.

Overal brand

Hoekstra is bij lange na niet het enige slachtoffer van brand deze maand in de provinciehoofdstad. Al zeker veertien keer moest de brandweer in oktober uitrukken om brandende gebouwen, auto's en scooters te blussen. De branden verspreid over de stad. Afgelopen weekend raakte er voor het eerst iemand gewond toen aan de Loire een huis in brand vloog.

Een specifiek doelwit lijkt er niet te zijn in de stad, al moest een aantal scooters van deelscooterbedrijf GO Sharing het ontgelden. Naast voertuigen brak er brand uit in een leegstaande supermarkt en gingen meerdere schuurtjes in vlammen op.

Zorgen in de buurt

In de buurt waar de auto van Hoekstra uitbrandde, maken meerdere mensen zich zorgen over hun eigen auto's. "Iedereen werkt er keihard voor en dan vindt iemand het gewoon leuk om dat kapot te maken. Dat voelt gewoon niet fijn", vertelt een buurman half vanachter zijn voordeur. Hij hoopt dat de dader of daders snel worden aangehouden, maar beseft ook dat de politie geen gemakkelijke klus heeft.

Dat beaamt ook burgemeester Marco Out. "De stad is groot en je kunt onmogelijk op alle plekken tegelijkertijd zijn als politie. We houden zaken die mogelijk doelwit van brand kunnen worden wel extra in de gaten, maar we hebben echt de blik van het publiek nodig", vertelt Out. Of alle branden met elkaar te maken hebben, durft de burgemeester niet met zekerheid te zeggen. "Maar bij een aantal lijkt dat er wel op."

Nuchter slachtoffer

Voor voormalig autobezitter Hoekstra komt dat uitkijken helaas te laat, al is hij vrij nuchter onder het verlies van zijn vierwieler. "Ik had verwacht dat ik verdrietiger zou zijn, maar uiteindelijk is het ook maar een auto. Er lag verder niets kostbaars in, al is het wel lastig. Want naar mijn werk gaan, zit er nu even niet in. Daarvoor heb ik eerst een vervangende auto nodig."