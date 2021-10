Wereldberoemde boerderij Ruinerwold bijna weer veilig voor bewoning

Zo was volgens de gemeente de elektriciteit niet op orde, waardoor het pand niet brandveilig was. Ook ontbrak een omgevingsvergunning. Verbouwingen aan de boerderij waren de afgelopen jaren volgens de gemeente daardoor illegaal uitgevoerd, en voldeden niet aan de bouwvoorschriften. De gemeente eiste van huurder Josef B. - ook bekend als de Oostenrijkse klusjesman van het boerderijgezin - de boel in originele staat te herstellen, en ook brandveilig te maken.

Dwangsommen

Toen dat niet tijdig gebeurde, kreeg de Oostenrijkse klusjesman, die vanaf 2010 huurder was, vorig jaar dwangsommen opgelegd, met een maximum van 50.000 euro. Een procedure daarover loopt nog altijd.

Josef B. vocht de dwangsommen vorig jaar vanuit zijn cel aan. Hij was in oktober 2019 opgepakt, omdat hij zich verzette toen het gezin uit de boerderij werd gehaald. Vanwege zijn betrokkenheid bij vrijheidsberoving van de kinderen en ook mishandeling, bleef hij langer vastzitten. Volgens zijn advocaat kon Josef B. helemaal geen herstelwerk doen, omdat hij vastzat. Bovendien had hij geen sleutel meer.

Beter motiveren

Hij kreeg september vorig jaar deels gelijk. Dat Josef B. vastzat was volgens de bezwarencommissie geen belemmering, hij kon immers ook iemand opdracht geven de zaak te herstellen. Toch kreeg de gemeente een fikse tik op de vingers. Ze moest alle tekortkomingen aan het pand beter motiveren, onder meer rond de brandveiligheid.

Maar ruim een jaar na de uitspraak van de bezwarencommissie moet de gemeente nog altijd met een betere onderbouwing komen voor alles wat er mis is, of besluiten de dwangsom definitief in te trekken. "Het duurt allemaal erg lang, dat klopt, maar het is ook complex", zegt een gemeentelijk woordvoerder. "Maar er moet nog een beslissing volgen over de dwangsom, meer kunnen we er niet over zeggen."

(Tekst gaat verder onder de foto)

Een waarschuwingsbord moet nieuwsgierige mensen op afstand houden van de boerderij (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Ondertussen is Josef B., die vorig jaar december in afwachting van zijn proces vrijkwam, allang geen huurder meer. De eigenaar van de boerderij, Klaas Rooze uit Ruinerwold, heeft de Oostenrijker de huur opgezegd. Die heeft daar op zijn beurt beroep tegen aangetekend.

Maar volgens de gemeente blijft Josef B. verantwoordelijk voor alle mankementen aan de boerderij, en is hij daarom aanspreekpunt. "Alleen hebben we geen contact met hem, want we weten niet waar hij zit."

Elektriciteit goedkeuren

Ondertussen wil Rooze de boerderij graag weer verhuren. En die huurder is er in feite al, alleen woont die tijdelijk bij de boerderij, in een caravan met voortent. In het woongedeelte van de boerderij wordt er nu aan gewerkt om het pand weer bewoonbaar te maken. Volgens Rooze is het probleem met de elektriciteit zo goed als opgelost. "De goedkeuring kan elk moment komen", zo verwacht hij. Zodra die er is, moet de gemeente De Wolden nog groen licht geven.

Daar is bekend dat de eigenaar bezig is de elektriciteit weer in orde te maken. "Zodra dat gekeurd is, kan er weer veilig gewoond worden", zegt de woordvoerder van de gemeente.

Rechtsongelijkheid

Advocaat Yehudi Moszkowicz van ex-huurder Josef B. vindt de gang van zaken rond de boerderij in Ruinerwold 'een rare zaak'. "Met alle eisen die de gemeente vorig jaar stelde, had mijn cliënt bijna het halve pand moeten afbreken. Onzinnig. Hij had het juist prachtig opgeknapt. En dat de elektriciteit niet deugde, dat klopt ook niet. Het ging maar om één aardlekschakelaar en die is al aangepast."

Bovendien is Josef B. volgens de advocaat 'formeel huurder af', ook al is hij in beroep gegaan tegen de huuropzegging. Moszkowicz snapt dan ook niet waarom de eigenaar van de boerderij nog steeds geen dwangsom heeft gekregen van de gemeente, want die is volgens hem nu degene die op alle gebreken aangesproken moet worden. "Ik vind het echt onbestaanbaar dat de ene persoon wel een dwangsomprocedure krijgt, omdat de boel bouwtechnisch hersteld moet worden, en de eigenaar die nu verantwoordelijk is niet. Dit riekt naar rechtsongelijkheid."

Ook begrijpt Moszkowicz er niets van dat de gemeente ruim een jaar na dato nog altijd geen duidelijkheid kan geven over de vervolgstappen rond de dwangsomprocedure. "Voor mij is wel duidelijk dat ze die dwangsom geheel ten onrechte hebben opgelegd, en dat die hiermee van tafel kan."

De boerderij in Ruinerwold, die twee jaar geleden wereldnieuws werd, is overduidelijk verboden toegang (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Lees ook: