Halve ton voor Gevangenismuseum om financiële schade op te vangen

Het Gevangenismuseum in Veenhuizen krijgt 50.000 euro van de gemeente Noordenveld. Het geld is een tegemoetkoming voor de financiële schade die het museum door de coronacrisis heeft geleden.

Vanwege de coronamaatregelen is het Gevangenismuseum lang dicht geweest en heeft het daardoor veel geld misgelopen. "Voor ons is het Gevangenismuseum een heel belangrijke instelling", zegt wethouder Alex Wekema. "Zowel in cultureel als ook in toeristisch en economisch opzicht."

Hoe groot de schade bij het museum is, is niet bekend. "Helaas zijn onze middelen niet toereikend om alle schade te vergoeden, maar met deze bijdrage willen we wel verantwoordelijkheid nemen en het belang van het museum onderstrepen. We kunnen dit bekostigen dankzij de Rijksbijdrage voor corona en cultuur", aldus wethouder Wekema.

Lees ook: