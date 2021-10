Lange stilte doet vrezen: Gaat het weer mis voor de watertoren in Meppel?

Begin dit jaar kreeg de watertoren in Meppel een nieuwe eigenaar. Gemeente Meppel verkocht de toren voor 100.000 euro aan een nog altijd onbekende partij, die plannen zou hebben voor kleinschalige horeca op deze plek.

De nieuwe eigenaren zijn gestart met het concreet maken van de plannen. Die bevatten dat er extra gebouwen bij de toren gebouwd worden. Plannen en tekeningen zijn voorgelegd aan de gemeente en Het Oversticht. Dat is een welstands- en monumentencommissie die gemeenten adviseert over monumenten.

"Het duurt alleen wat langer", vervolgt Van der Haar. "Omdat het wel echt in de omgeving moet passen. De toren moet weer een functie krijgen, en het nieuwe ontwerp moet ook passen bij de omliggende gebouwen en woningen. Er is intensieve begeleiding van het Het Oversticht. Zij denken mee met de nieuwe eigenaar. Ik verwacht daarom dat het spoedig afgerond wordt."

Eerder verkocht en teruggegeven

De toren werd in 2017 al verkocht aan Prewest Telecom in Rogat, de partij trok zich later terug. Volgens wethouder Jaap van der Haar lag er toen geen ontwerp waar Het Oversticht, de gemeente en Prewest zich allemaal in konden vinden. Daarom is Het Oversticht nu in een vroeg stadium betrokken.

"Ik vermoed dat de nieuwe eigenaar naar buiten treedt als de omgevingsvergunning vergeven is", zegt Van der Haar. Een situatie als in 2017 sluit hij uit. "Dat probleem zullen we niet nog eens hebben. De financiering is ook al rond, dus ik zie minder beren op de weg dan toen. De omgevingsvergunning zal er wel komen. Het nieuwe plan past in het stadsbeeld en de gemeenteraad heeft al toestemming geven voor het bijbouwen van gebouwen."

Delen slopen

Van der Haar kan nog weinig loslaten over de plannen, behalve dat hij er zelf erg tevreden over is. "Ik ben blij met de schetsen die ik gezien heb. Ik heb er een gevoel goed bij. Dit past bij de nieuwe aanpak die we hebben voor Meppel."

Die nieuwe aanpak houdt in dat Meppel creatief wil omgaan met de monumenten. "Wij willen monumenten niet klemzetten", legt de wethouder uit. "We durven bijvoorbeeld best delen te slopen, als dat de bruikbaarheid van het gebouw erg ten goede komt. Een voorbeeld daarvan is de HBS aan het Zuideinde. Door het niet klem te zetten kunnen we het bruikbaar en functioneel maken voor deze tijd."

