Personeel UMCG staakt, afspraken afgezegd

De zondagsdienst betekent dat alle planbare zorg vandaag vervalt en alleen spoedzorg en behandelingen die niet kunnen worden onderbroken doorgaan. Het draaien van zondagsdiensten op een doordeweekse dag noemt vakbond FNV 'het ultieme stakingsmiddel in de zorg'.

Bij het UMCG hebben 27 afdelingen zich aangesloten bij het protest, patiënten van wie de zorg is uitgesteld worden op de hoogte gebracht. Met 279 deelnemende ziekenhuisafdelingen landelijk is het volgens vakbond FNV 'de grootste actie ooit in de academische ziekenhuizen'. Bij een stakingsronde in september deden er landelijk 89 afdelingen mee.

Loon en werkdruk

Volgens de vakbonden biedt de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) te weinig loonsverhoging en wordt er te weinig gedaan tegen de hoge werkdruk. De bonden willen er jaarlijks 3 procent loon bij voor de medewerkers.

De deelnemers aan het protest houden onder meer protestmarsen rond de ziekenhuizen, sport- en mindfulnessclinics, pubquizzen over de cao, voorleesmarathons op kinderafdelingen en speeches op zeepkisten. Om 12.05 uur applaudisseren ze voor zichzelf. "Het is namelijk niet eens meer vijf voor twaalf, maar inmiddels vijf over twaalf", aldus de FNV. Medewerkers die acute zorg verlenen of behandelingen doen die moeten doorgaan, lopen met een actiebutton op, aldus de FNV.

Zorgen over patiënten

De NFU laat weten dat er geen geld is voor verdere loonsverhogingen. "We kunnen als umc's niet meer uitgeven dan we hebben", zegt een woordvoerder. Ze wijst er ook op dat er twee keer een zorgbonus is gekomen en dat het kabinet vorige maand bekendmaakte extra geld beschikbaar te stellen voor het zorgpersoneel in de middengroepen. "Dit extra geld geeft ons de mogelijkheid het bestaande cao-akkoord te verbreden: we hebben nu de ruimte om meer te doen voor alle collega's. Elke euro die wij beschikbaar krijgen, gaat naar salarisverhoging voor de umc-collega's."

NFU vindt het goed dat het ziekenhuispersoneel voor zich zelf opkomt maar heeft wel moeite met de gevolgen. "Een aantal patiënten moet nu helaas nóg langer wachten op een behandeling. Een behandeling die wellicht al was uitgesteld wegens corona."

