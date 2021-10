Rechtbank stelt moordzaak camping Hoogersmilde uit vanwege extra onderzoek

De 37-jarige Abderrehim B. uit Leiden, die wordt verdacht van het doodschieten van een bewoner van camping De Horrebieter in Hoogersmilde, moet worden onderzocht door een psychiater. Dat heeft de rechtbank in Assen bepaald en daarom is de behandeling van de zaak uitgesteld.

Het Openbaar Ministerie kwam vorige week met het verzoek om de zaak, die al maanden voor vandaag gepland stond, uit te stellen. "Aanvankelijk is ervoor gekozen meneer alleen te laten onderzoeken door een psycholoog, maar toen twee weken geleden het onderzoeksdossier werd afgerond en we alles naast elkaar legden, ook de uitkomsten van het onderzoek door de psycholoog, vonden we dat er toch wat miste", zei officier van justitie Nine Tromp vanochtend tijdens een korte zitting.

Psychische stoornis

De psycholoog heeft vastgesteld dat B. een psychische stoornis heeft, maar het OM vindt het onduidelijk in hoeverre die 'heeft doorgewerkt' bij het misdrijf, legde Tromp uit. "Ik vind dit vrij laat", reageerde de Leidenaar, die voor de eerste keer in de rechtszaal aanwezig was. De vorige tussentijdse zittingen volgde hij via een videoverbinding vanuit de gevangenis in Almelo.

De rechtbank gaf hem daarin gelijk, maar wil ook dat het psychiatrisch onderzoek wordt uitgevoerd. Bovendien is er volgens de rechters nog een los eindje: aan het pistool waarmee geschoten is, zijn vezels van een bepaalde stof gevonden. De rechtbank wil dat wordt uitgezocht of die van B. of van het slachtoffer waren óf van het tasje, waarin het wapen opgeborgen zat.

Verdachte ging zelf naar de politie

Dat Abderrehim B. heeft geschoten op de avond van 9 november vorig jaar, was op een eerdere zitting al duidelijk geworden. Vandaag werd ook duidelijk dat de Leidenaar zich, na de schietpartij op het recreatiepark aan de Jannes Brugginkweg in Hoogersmilde, zelf heeft gemeld bij de politie. Dat gebeurde twee dagen later in Leeuwarden.

Het feit dat hij zichzelf meldde en ook heeft bekend de trekker te hebben overgehaald, was voor het OM de reden om aanvankelijk te beslissen dat B. alleen door een psycholoog hoefde te worden onderzocht.

Conflict

De Leidenaar heeft vanaf het begin af aan tegen de politie gezegd dat hij heeft geschoten uit zelfverdediging. Hij had een conflict met het slachtoffer, dat al een aantal maanden op in een huisje op het recreatiepark woonde. Beide mannen kenden elkaar uit de drugswereld.

Het slachtoffer zou onder meer nog 20.000 euro van B. te goed hebben gehad en de Leidenaar zegt dat hij door de man werd bedreigd. Op de avond van 9 november reed de verdachte naar Drenthe om het latere slachtoffer te ontmoeten.

Lichaam in auto

Toen de twee samen in één auto op de camping aankwamen, ging het mis. Medewerkers hoorden schoten en vonden niet lang daarna het lichaam van het 32-jarige slachtoffer in zijn eigen auto. B. heeft verklaard dat het latere slachtoffer in de auto opeens een vuurwapen pakte. B. voelde zich zo bedreigd dat hij uiteindelijk heeft geschoten.

De man heeft tot nu toe aan alle onderzoeken, waaronder een reconstructie op de plek van de moord, meegewerkt. Aan nieuw onderzoek door een psychiater werkt hij ook mee, zei hij. Wanneer de zaak wel behandeld wordt, is nog niet bekend.

