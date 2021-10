Onthullende verhalen achter kinderliedjes in nieuw TV-programma

"Het is een programma met kinderliedjes die iedereen kent", vertelt programmamaker Willem Hully. "Denk bijvoorbeeld aan Altijd is Kortjakje ziek. Wist je dat dit liedje over een dronken prostituee gaat? Of dat het liedje Daar was laatst een meisje loos eigenlijk de kritiek op een systeem was waarin vrouwen veel niet mochten doen? Er zit vaak een veel diepere boodschap achter de liedjes."

In de afgelopen eeuwen mocht niet alles zomaar worden verteld. De staat en de kerk verboden dit. Onschuldig klinkende kinderliedjes werden een uitlaatklep. "Je moest de afgelopen eeuwen met je hoofd spreken, niet met je hart", weet de programmamaker. "Als je iets wilde aankaarten, dan kon dat op deze manier. Kinderliedjes hebben een eenvoudige melodie, dat maakt het sterk. En een kinderliedje kon niet zo maar worden verboden."

Hully kreeg het idee voor het programma tijdens de lockdown. "Strunen met Harm Dijkstra kon niet doorgaan. Daarop ben ik gaan nadenken over een alternatief. Zo kwam ik hier op uit. Eigenlijk gaat Harm nu strunen door de geschiedenis van de Nederlandse kinderliedjes. Elke aflevering ontleden hij en Willemien met iemand een liedje. Aan het einde zingen Harm en Willemien het samen en dan ga je er heel anders naar luisteren."

Maar daarvoor moet je de liedjes wel kunnen lezen. "Niet zo spannend, maar wel erg interessant is het verhaal achter Berend Botje. Wie was die man uit Zuidlaren nu? Dat is ook iets wat we gaan uitzoeken in Daar was laatst..."

Daar was laatst... is de komende acht weken elke dinsdagavond te zien op TV Drenthe en wordt de hele avond herhaald.