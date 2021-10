Plannen voor ontmoetingsplaats en beweegtuin in groene hart Bargeres in Emmen

Een ontmoetingsplaats met beweegtuin op de groene grasvlakte aan de oostkant van het park van de Emmer wijk Bargeres. Daar maakt een groepje wijkbewoners zich hard voor. "Er is hier voldoende te doen voor de jeugd, maar weinig voor volwassenen", aldus woordvoerders Warner Hopman en Charlene de Vries. Inmiddels is er een plan ingediend bij de gemeente.

Binnen het wijkpark bevinden zich veel sportveldjes, waar de jeugd kan voetballen, tennissen, hockeyen en basketballen. Pal achter deze sportaccommodaties bevindt zich de waterspeelplaats. Ruim de helft van het wijkpark is daarmee een speelwalhalla voor de jongste wijkbewoners.

Grasvlakte

Het is de bedoeling dat er op termijn een beweegtuin voor ouderen, een watertappunt en enkele overdekte zitplaatsen bijkomen. De grasvlakte aan de oostkant van het park biedt daar uitstekende gelegenheid toe, aldus De Vries en Hopman.

De uitbreiding moet ook dienen als een ontmoetingsplaats die geschikt is voor allerlei activiteiten. Denk aan groepslessen yoga, geeft Hopman als voorbeeld.

Hopman: "Ook willen we de tennisbaan vernieuwen. Het asfalt zit vol scheuren en het is de laatste jaren nauwelijks onderhouden." Hopman heeft zelf al onkruid lopen wieden en heeft met verf de belijning hersteld. Maar er is meer nodig, zegt hij.

Tussen de 25.000 en 50.000 euro

Aan de uitbreiding van het wijkpark hangt een prijskaartje van tussen de 25.000 euro en 50.000 euro, schatten de twee woordvoerders. Inmiddels is de bewonerscommissie druk bezig subsidiegevers aan te schrijven. Als alles volgens plan gaat, kan er in de loop van volgend jaar begonnen worden met de aanleg.

Met de gemeente Emmen is ook een plek voor de ontmoetingsplek en beweegtuin besproken nabij het wijkwinkelcentrum. De Vries: "Liever zitten we in het groene hart van Bargeres, waar alle beweging plaats vindt. We gaan voor een mooie groene strook waar straks voor jong en oud wat te doen is."