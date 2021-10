'Frisse start-subsidie' groot succes in Drenthe

Wethouder Henk ten Hulscher van Meppel stond vanaf moment één achter de actie van de provincie. "We kregen al veel signalen dat de verenigingen kampten met een tekort aan vrijwilligers door het coronavirus", vertelt hij. "Ik kreeg bijvoorbeeld door dat veel vrijwilligers geproefd hebben van de vrijheid. Ze waren door corona niet langer gebonden aan verplichtingen van de vereniging en hebben nieuwe dingen ontdekt. Je kunt ze alleen terugkrijgen door een leuk feestje te geven en daarbij je waardering uit te spreken. We liepen dus al met zo'n idee rond."

Meppel kreeg 50.000 euro van de provincie, maar verdubbelde dat bedrag met lokaal geld. Daardoor kunnen tweehonderdclubs zich melden. "We hebben de aanvraag laagdrempelig gemaakt en vragen geen verantwoording achteraf. Soms zijn dingen heel ingewikkeld bij de gemeente, maar hierbij niet", aldus de wethouder. "Het prachtige aantal van 174 heeft zich al aangemeld. Er is dus nog geld over. En dat vertel ik overal, want de laatste verenigingen moeten ook bellen om die 500 euro op te halen!"

Een van de blije clubs is Stadsvolleybal Meppel. "Wij hebben een volleybalavond georganiseerd met de subsidie", vertelt voorzitter Erik Flierman. "Een extra avond, met alle leden. We hadden ruim honderd man die kwamen spelen. Na afloop hadden we een hapje en een drankje in het sportcafé. Deze 500 euro was een mooi extraatje dat we goed konden gebruiken om er een goede reünie van te maken."

Overal een groot succes

Ook in de andere Drentse gemeente is het een groot succes. Aa en Hunze heeft 147 aanvragen verwerkt. "Nog ruimte voor drie aanvragen en dan is het op!". In Assen werd de subsidie 72 keer uitgekeerd voor een totaalbedrag van 70.892 euro. Er is nog 22.000 euro over. Hoogeveen heeft nog 5500 euro over, nadat er 50.000 euro is uitgekeerd.

In Midden-Drenthe zijn er 18 subsidies uitgekeerd aan vrijwilligersorganisaties voor een totaalbedrag van 50.000 euro. Gemeente Noordenveld mocht ook 50.000 euro verdelen en dat bedrag is bijna op. Bij andere gemeenten zijn de bedragen (nog niet) bekend.

