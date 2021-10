Anti-wolfmaatregelen nog geen voorwaarde voor schadevergoeding

Veehouders zijn tot 2023 nog niet verplicht om wolfwerende maatregelen te nemen, als ze in aanmerking willen komen voor een schadevergoeding voor aangevallen vee. De regeling voor schadevergoeding na een wolvenaanval is ook tot 2023 verlengd, aldus BIJ12, het bureau dat voor de provincies onder andere wolvenschade regelt.

Eerder adviseerde de speciale Wolvencommissie dat wolfwerende maatregelen voor 2022 genomen moesten zijn.

Stroomdraad of kuddewaakhond

De provincies willen veehouders extra tijd geven om zich voor te bereiden op de komst van de wolf. Dierenhouders kunnen wolven bij hun vee weghouden door een stroomdraad rond een weiland te spannen of door een kuddewaakhond te nemen. Fladderende lappen en lichtsensoren zouden ook kunnen helpen. Het is bekend dat een wolf een gebied mijdt waar hij zich heeft bezeerd of flink is geschrokken.

Als een landbouwhuisdier met zekerheid door een wolf is gedood, heeft de eigenaar recht op een tegemoetkoming in de schade. Ook voor een behandeling aan verwondingen door een wolf kan een schadeclaim worden ingediend. Of er sprake is geweest van een wolvenaanval wordt vastgesteld door DNA-onderzoek te doen.

Honden en vossen vaker daders

Over 2021 zijn tot nu toe in heel Nederland 52 aanvallen van een wolf op een landbouwhuisdier vastgesteld. Honden en vossen vallen veel vaker schapen en geiten aan. Wolven hebben een grote voorkeur voor wild, zoals edelherten, reeën en wilde zwijnen. In gebieden waar de wolf een territorium heeft gekozen worden bijna geen landbouwhuisdieren meer aangevallen. Het zijn meestal rondzwervende wolven die toeslaan, aldus wolvenkenners.

