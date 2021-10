'Einde aan twee jaar lang hoofdpijn' voor stichting uit Valthermond

Stichting De Afdraai uit Valthermond en de Belastingdienst zijn tot elkaar gekomen. Er is een overeenkomst over de afhandeling van het boekenonderzoek van de fiscus naar de exploitant van het dorpshuis en de sporthal in het lintdorp.

Dat onderzoek mondt uit in een conflict nadat er een claim van ruim 190.000 euro op de deurmat van De Afdraai belandt. Twee jaar lang steggelen de stichting en de Belastingdienst erover, maar dat komt nu 'eindelijk' ten einde. "Het brengt een hoop rust", zegt voorzitter Edwin Kusters van Stichting De Afdraai. "Hiermee komt een einde aan twee jaar lang hoofdpijn."

Omdat de stichting bezwaar indient en daarop geen reactie ontvangt, stelt de stichting De Belastingdienst in gebreke. Dat gebeurt in augustus van dit jaar. Die figuurlijke schop onder de kont heeft het één en ander versneld. "We zijn daardoor snel aan tafel gekomen, gelukkig maar, want anders hadden we misschien het welbekende pad richting de rechter moeten bewandelen", zegt Kusters opgelucht.

Donkere wolk

Als een zeer plaatselijke donkere wolk bungelt de claim van de belastingdienst, die dus bijna twee ton bedraagt, boven 't Brughuus. Het prominente pand in het centrum van Valthermond waarin het dorpshuis, de sporthal en dus de stichting zijn gevestigd.

Wethouder Niek Wind zegt dat die wolk met deze zogeheten vaststellingsovereenkomst is verdreven: "Die claim van twee ton is verdwenen. Er is eindelijk uitsluitsel. Hiermee kan de stichting wee opnieuw beginnen." De gemeente Borger-Odoorn verrekent nog 68.000 euro met de Belastingdienst. Dat is het compromis, die de fiscus en de stichting na goed overleg hebben gesloten.

'Einde aan onzekerheid'

Voor De Afdraai betekent dit het einde aan een hoop onzekerheid. "Het is een lange periode geweest. We zijn al twee jaar lang met de fiscus bezig. We willen er nu een streep onder zetten en opnieuw beginnen."

De Mondker stichting is naar eigen zeggen de dupe geworden van een verouderde btw-constructie, die ooit door de gemeente is opgetuigd in samenwerking met Woonservice (die 't Brughuus heeft gebouwd) en een adviesbureau. De Afdraai was het enige dorpshuis in de gemeente die nog onder deze constructie viel.

Die constructie ligt ook in de prullenbak, want vanaf dit jaar exploiteert De Afdraai BTW-vrij. "Dat is wel lekker", zegt de voorzitter van de stichting. Wind vult hem aan: "Zo kan de stichting echt met een schone lei beginnen."

Ook de spaarpot van de stichting wordt gevuld door de gemeente Borger-Odoorn met een bedrag van 27.000 euro. "Dat is het bedrag dat de stichting nog tegoed heeft van de gemeente voor het beheren van de sporthal", volgens de wethouder. Kusters zegt dat daarmee de spaarpot van de stichting weer gevuld is: "Dat was ook nodig, want we hadden werkelijk niets meer en dan is het lastig om de stichting in de benen te houden."

Activiteiten organiseren

Wind is blij dat De Afdraai zich nu niet meer bezig hoeft te houden met de belastingclaim: "Ze kunnen zich nu eindelijk weer richten op hetgeen waarvoor ze er zijn: activiteiten organiseren." Daarnaast verwacht de wethouder dat de stichting vanaf nu ook weer zwarte cijfers kan overleggen.

Kusters vindt het heerlijk om als stichting vrijwel niets meer met de Belastingdienst te maken te hebben en kijkt ook graag vooruit: "We hopen dat corona nu rustig vertrekt en dat we ons weer kunnen richten op onze activiteiten. We zijn er immers niet om met de Belastingdienst in de clinch te liggen, maar juist om leuke activiteiten voor het dorp te organiseren. We hebben er weer zin in!"

De gemeente Borger-Odoorn heeft de overeenkomst tussen de stichting en de belastingdienst al goedgekeurd. Het enige wat er nog moet gebeuren is het belangrijkste. "Wij moeten als stichtingsbestuur nog een handtekening zetten", zegt de voorzitter. Maar dat die ondertekening zal volgen, is naar Kusters' verwachting zo zeker als tweemaal twee vier is.

Lees ook: