Kippenboeren vrezen vooral dat ophokplicht langer duurt dan 16 weken

Wat waren ze blij, eind juni dit jaar. Eindelijk, na liefst 36 weken, mochten de kippen van pluimveehouders weer naar buiten. Vanwege de vogelgriep ging de deur van de stallen al in oktober dicht, erg vroeg in het seizoen. Pas in de zomer bleek het grootste gevaar op besmetting voorbij.

Nu heeft demissionair minister Carola Schouten van Landbouw opnieuw maatregelen genomen om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan. Vorig jaar gold er een ophokplicht vanaf 22 oktober, dit jaar is die er vanaf 26 oktober. Schouten heeft dit besloten naar aanleiding van de vondst van een zogenoemde hoogpathogene vogelgriep (H5) bij leghennen op een biologisch pluimveebedrijf in Zeewolde in Flevoland.

Het ei wordt minder waard

Vrees is er dus voor weer een een maandenlange kippenquarantaine. En dat is vooral vervelend voor de ondernemers met duizenden vrij-uitloopkippen. "Na zestien weken binnen verliest deze zijn status en wordt het een scharrelkip", legt pluimveehouder Mariska Oving uit Odoornerveen uit. "Het ei wordt dan afgewaardeerd en dat kost ons simpelweg een hoop geld."

Ze hoopt dat de overheid besluit om deze regel te schrappen, maar vertrouwen heeft ze niet in het huidige demissionaire kabinet. "Die heeft er nog steeds niet naar gekeken. De politiek lijkt er weinig interesse in te hebben."

Ook pluimveehouder Gert Bouwhuis uit Witteveen is bang dat hij zijn kippen langer dan zestien weken moet binnenhouden. "De ophokplicht is niet de grootste ramp", zegt hij. "Het is vooral hopen dat het niet te lang gaat duren, want dat zou slecht zijn voor de markt. Een scharrelhouder zit er bijvoorbeeld totaal niet op te wachten als er opeens enorm voor scharreleieren bij komen. Dat geeft instabiliteit."

'Trek regels voor commerciële pluimveehouders en hobbyisten gelijk'

Begrip hebben de ondernemers wel voor het besluit van het ministerie. Ze leven mee met het getroffen bedrijf in Zeewolde en het welzijn van de dieren moet altijd voorop staan.

Juist daarom snappen ze niets van de regels die vanaf vandaag gelden voor dierentuinen, kinderboerderijen en hobbyisten. Geen ophokplicht voor hen; zij zijn alleen verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen.

Oving uit Odoornerveen spreekt daarom over een 'spanningsveld'. "Wij handelen zo snel mogelijk om verspreiding te voorkomen, maar de hobbysector is net zo kwetsbaar. Het ministerie maakt onderscheid, en dat baart ons zorgen. De verspreiding van het virus moet je tot een minimum beperken."

Collega Bouwhuis uit Witteveen is het hiermee eens. "Als je dit echt serieus wil aanpakken, dan moet de hobbyboer ook zijn dieren binnenhouden. We voelen allemaal die pijn. Ik hoop dat die mensen hun gezonde verstand gebruiken en hun dieren niet blootstellen aan de gevaren."