Nog steeds onduidelijkheid over rechtszaak kofferbakmoord

Komt er een uitgebreid DNA-onderzoek in de strafzaak tegen Hans O. die wordt verdacht van de kofferbakmoord of niet? Het is nog steeds niet bekend. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft inmiddels laten weten dat het technisch mogelijk is, maar het levert wel een flinke vertraging op in het strafproces.

Advocaat Nico Meijering, die Hans O. (43) uit Emmen bijstaat, wil uitgezocht hebben of het DNA-materiaal van zijn cliënt, dat is gevonden op de linkerbroekzak van slachtoffer Ralf Meinema, daar via Meinema's eigen handen is terechtgekomen. Dat herhaalde hij vanmiddag nog maar eens in de rechtbank in Assen.

O. ontkent dat hij de Meinema uit Klazienaveen eind maart 2017 heeft vermoord. Maar hij zegt hem een dag voordat Meinema's lichaam in de kofferbak van zijn eigen Mercedes werd gevonden, wél drie keer te hebben ontmoet. Bij die ontmoetingen hebben de twee handen geschud en heeft O. even achter het stuur van Meinema's Mercedes gezeten, heeft hij verklaard. Meijering stelt dat O.'s DNA daarna via Meinema's eigen handen op zijn broekzak is beland.

Twee theorieën

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat ervanuit dat O. de destijds 31-jarige Meinema met geweld om het leven heeft gebracht en dat daarbij zijn DNA op Meinema's broek is gekomen. Ook denkt het OM dat O. betrokken is bij het dumpen van Meinema's auto, die op de ochtend van 31 maart 2017 op de rand van het Stieltjeskanaal tussen Zandpol en Coevorden werd gevonden.

Meijering heeft een aantal vragen over het DNA en wilde die graag stellen aan een deskundige van het NFI. Maar op advies van het OM bepaalde de rechtbank afgelopen zomer dat het NFI zelf een uitgebreid onderzoek moet doen. Meijering en het OM moesten beiden een theorie aanleveren over hoe zij denken dat het DNA op de broekzak is gekomen en die moest het NFI dan onderzoeken.

Meijering vreest vertraging

Maar het onderzoeksinstituut liet eerder deze maand weten te betwijfelen of zo'n onderzoek in deze zaak technisch wel mogelijk is. De advocaat zei vorige week tijdens een tussentijdse zitting dat hij op deze manier geen onderzoek meer wil. Het uitgebreide onderzoek duurt minstens drie maanden en "mijn cliënt trekt het niet meer in de gevangenis", legde hij uit.

Hij wil daarom dat de strafzaak doorgaat. Die zaak staat gepland op 25 en 29 november. Als de rechtbank doet wij hij graag wil - hem zijn vragen laten stellen aan een DNA-deskundige - kost dat veel minder tijd, zegt hij. Inmiddels is duidelijk dat het uitgebreide NFI-onderzoek wél kan worden uitgevoerd. Het instituut kan over de theorie van Meijering en over die van het OM vertellen hoe waarschijnlijke deze zijn.

Vanmiddag herhaalde Meijering tijdens een nieuwe zitting dat hij dit uitgebreide onderzoek niet wil en nooit heeft gewild. Het OM wil het juist wél laten uitvoeren. De rechtbank neemt volgende week woensdag een beslissing. Daarmee wordt ook duidelijk of de moordzaak dit jaar nog wordt behandeld of dat het pas volgend jaar gebeurt.

