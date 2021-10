Kunstpodium komt eraan: 'Ons parool is, CAMPIS verrijkt Assen'

Dick Schuur en Harry Cock van CAMPIS lopen over van enthousiasme als ze het voormalige winkelpand binnenstappen. Hun kunstpodium komt op Kerkstraat 31, waar ooit een woonwinkel zat. En pal om de hoek ligt de Markt, vol met horecaterrassen. "We zitten in een prachtige looproute, middenin het stadsleven."

De Art Deco voorgevel is inmiddels volledig gerestaureerd. "Geweldig hoe het eruit ziet, heb je die muur met mooie groene tegeltjes gezien, en die raampartijen hierboven, mooi gestileerd toch, past precies bij een kunstpodium als de onze", zegt Schuur lyrisch.

Pijpenlade met lange wanden

Binnenin het winkelpand, een diepe pijpenlade, is het nog een flinke chaos. Twee timmerlieden zijn druk in de weer om de wanden en plafonds af te werken. In het achterste vertrek komen nog lichtkoepels in het plafond, waardoor het daglicht straks binnenvalt op de kunst.

Grote voordeel van het pand zijn de lange, hoge wanden, waardoor CAMPIS straks één grote witte doos tot haar beschikking heeft voor het ophangen van schilderijen. Maar er is ook zat plek voor installaties. "Deze ruimte is zo mooi groot, en flexibel. We kunnen er alle kanten mee op. En in het midden passen ook nog extra schotten, waardoor je meer kunst kwijt kunt. En willen we hier een lezing organiseren, dan kunnen we er zo stoelen neerzetten. Deze locatie leent zich uitstekend als kunstpodium", aldus het duo.

Villa te duur

Deze zomer presenteert CAMPIS eerst nog een monumentale villa aan de Vaart NZ als dé toekomstige plek van de tentoonstellingsruimte. Ze krijgen ook geld van de gemeente ervoor. Vier jaar lang is er 150.000 euro per jaar voor hun kunstpodium, geld voor beeldende kunst wat Assen op zijn beurt van het Rijk toegeschoven krijgt.

Maar als het definitief uitonderhandelen begint met de pandjesbaas, valt de huurprijs ze toch tegen. En bovendien heeft de historische villa ook zeker z'n beperkingen. "Je zit op een prachtplek, met een balkon, en uitzicht op de Vaart. Qua uitstraling prachtig. Maar met al die raampartijen en veel historische elementen op de muren, ben je toch wel beperkt in waar je kunst kun ophangen. Hier aan de Kerkstraat is alle ruimte. En de huur is ook veel goedkoper, geld dat nu besteed kan worden aan de kunst", vertelt Schuur.

Dick Schuur (l.) en Harry Cock van CAMPIS zien het helemaal zitten met hun nieuwe kunstpodium (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Strategische plek

Dat de locatie aan de Vaart, in een villa die ook nog rijksmonument is, veel meer uitstraling heeft, daar willen de mannen niks van weten. "Dat is alleen buitenkant", zegt Harry Cock. "Binnen is het hier aan de Kerkstraat echt stukken beter om exposities te houden, veel ruimer en flexibeler allemaal. Bovendien, iedereen kan naar binnen, ook mindervaliden, dat was aan de Vaart ook een struikelblok, met een stenen toegangstrap, en een trap naar boven naar de tweede verdieping."

Bovendien heeft CAMPIS het getroffen met de vastgoedeigenaar, die het pand aan de Kerkstraat bezit, zo geven beide mannen aan. "Die is ons volledig ter wille. Nu het op de definitieve inrichting aankomt wordt het voor ons helemaal op maat gemaakt. We hebben er zelfs vloerverwarming in, wat een luxe."

En ook de locatie aan de Kerkstraat, die is bij nader inzien veel strategischer dan het rijksmonument aan de Vaart. "Kijk maar eens goed, we liggen pal tegenover de uitgang van parkeergarage Drents Museum. Bezoekers rijden hun auto via de Torenlaan naar binnen, en lopen pal tegenover ons de parkeergarage uit om de stad in te gaan.

'De reis meer dan waard'

De CAMPIS-mannen verwachten dat bezoek dat voor het Drents Museum naar Assen komt, ook meteen hun kunstpodium in het vizier krijgen. "En hopelijk pikken ze ons dan mee, als ze terugkomen van het museumbezoek. We zitten dus in een prachtige looproute, tussen de terrassen, en bij de parkeergarage. Als mensen straks van ver naar onze stad komen zullen ze denken, 'goh, Assen heeft veel te bieden op het gebied van kunst, het was de reis meer dan waard", zegt Harry Cock. Dick Schuur kan het alleen maar beamen. "We moeten onszelf natuurlijk nog bewijzen, maar ons parool is niet voor niets CAMPIS verrijkt Assen."

