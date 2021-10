Nuchter ACV droomt stiekem van kleine stunt tegen MVV: 'Dit zijn de krenten in de pap'

"Ja wat wil je met de volksaard van de Drent. Die is nuchter en blijft nuchter", vertelt ACV-voorzitter Bert Huizing.

Voorbereidingen

Een dikke maand geleden keken spelers, vrijwilligers en bestuursleden van de club vol verwachting naar de loting van de eerste ronde van KNVB Beker. Uit de koker kwamen de profs van MVV uit Maastricht. Kortom: de nummer zeven uit de Derde Divisie tegen de nummer veertien uit de eerste divisie. Spelen tegen een profclub dus. Niet alleen een mooie uitdaging, maar ook hard werken.

"Het eerste wat je dan zo ongeveer moet doen is zo'n 84 pagina's aan regelementen doornemen en kijken wat je wel en niet moet regelen", lacht Huizing. Na het leeswerk ging de club meteen op zoek naar een boel vrijwilligers om alles op poten te krijgen. "Denk aan mensen voor de kassa, mensen bij de poort en natuurlijk ook in de kantine", aldus Huizing.

QR-code

En alsof al die extra vrijwilligers regelen nog niet genoeg is, heeft de club ook plotseling te maken met extra coronaregels. Bij wedstrijden in het amateurvoetbal hoeven bezoekers die rondom het veld staan geen QR-code te laten zien, maar omdat deze officiële KNVB-bekerwedstrijd tegen professionals is moet dat wel.

"En we moeten ook een aparte ingang maken voor iedereen die op het veld staat. Dus de scheidsrechters, de beide teams en hun staf mogen niet via de hoofdingang naar binnen, maar moeten helemaal daar achterlangs richting de kleedkamers", wijst Huizing richting de achterkant van het veld. "Ze moeten echt gescheiden blijven van de rest vanwege corona."

(Tekst gaat verder onder de video)

Bekerkoorts en stofzuigen

Zoals gezegd zijn de meeste mensen rond de club vrij nuchter over vanavond. "Zij zijn de profs en wij de amateurs. Normaal zou je zeggen: zij moeten winnen", aldus vrijwilliger Jantinus Weidgraaf. "Het is een wedstrijd en we zien vanavond wel wat het wordt."

Ook de voorzitter had vanochtend nog niet bepaald last van bekerkoorts. "Nee joh, ik ben gewoon rustig aan het stofzuigen thuis", lachte hij toen RTV Drenthe hem belde voor een interview. "Nee kijk, we hebben de laatste weken eigenlijk voortdurend gewerkt aan de voorbereiding op deze wedstrijd. Natuurlijk is dit anders dan anders, maar we leven er met elkaar op een heel plezierige manier naartoe."

Dromen

Maar hoe dichterbij de wedstrijd komt, hoe meer er natuurlijk ook gesproken wordt over een mogelijk stuntje. "Natuurlijk ben ik ook wel een beetje zenuwachtig", verklapt voorzitter Huizing. "We gaan ervoor. En lukt dat niet, dan even goede vrienden. Maar we gaan hoe dan ook met opgeheven hoofd van het veld."

De wedstrijd ACV-MVV begint vanavond om 20.00 uur en is live te volgen op Radio Drenthe. Dat geldt ook voor de wedstrijd FC Volendam - FC Emmen. De radio-uitzending begint om 19.30 uur.

Lees ook: