De run op corona-polsbandjes blijft nog uit in Assen

Het loket van de corona-polsbandjes is gevestigd in VVV Assen (Rechten: RTV Drenthe / Esmée Söllner)

Het eerste weekend was een succes, vertelt Kjeld Vosjan, binnenstadsregisseur van Assen. "Met meer dan 250 bandjes moesten er zelfs bandjes bijgehaald worden en dat hadden we niet verwacht." Er was ook een verklaring voor. In dat weekend vond het bockbierfestival plaats waarbij deelnemers van café naar café hopten om bockbieren te proeven. Zo'n 170 deelnemers daarvan haalden een bandje.

Afgelopen weekend was het beduidend minder druk, slechts achttien bandjes werden uitgedeeld en daarom worden aanpassingen gedaan. Zo gaat het loket bij de VVV om 21.00 uur dicht. Verder gaat de organisatie extra communiceren naar inwoners en bezoekers dat het bandjessysteem er is.

Evalueren

Na het weekend evalueert de organisatie met de gemeente of het haalbaar is om de corona-polsbandjes te houden. "Als mensen wegblijven is het financieel niet haalbaar om het loket open te houden. De kans is wel groot dat er met evenementen een pop-uploket komt, want het eerste weekend is ons goed bevallen", vertelt Vosjan.

Sinds twee weken kunnen inwoners, maar ook toeristen, een bandje halen om zo het scannen van de QR-code te ontwijken in de horeca of in het museum. Hierbij werken Binnenstadsorganisatie Vaart in Assen en Koninklijke Horeca Nederland samen in overleg met de gemeente.