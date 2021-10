Effectief FC Emmen door in beker na 3-0 zege in Volendam

FC Emmen startte de de generale repetitie voor de competitie-ontmoeting met FC Volendam, die over anderhalve week op het programma staat, met vijf 'nieuwe' namen in het palingdorp. Jeroen Veldmate en Lucas Bernadou bleven in Emmen achter, terwijl Lorenzo Burnet, Arnaud Luzayadio en Azzeddine Toufiqui op de bank moesten plaatsnemen. Dick Lukkien (weer beter na twee dagen ziekte) gaf Joël van Kaam, Mitch Apau, Keziah Veendorp, Jasin-Amin Assehnoun en Oussama El Azzouzi de kans vanaf de aftrap.

FC Volendam-trainer Wim Jonk gaf twee 'vaste' krachten rust (El Kadiri en Alex Plat). Maar met spelers als Boy Deul, Robert Mühren en Daryl van Mieghem stond er nog genoeg kwaliteit binnen de lijnen.

Volendam meer de bal, FC Emmen op de counter

De thuisclub was voor rust de bovenliggende partij (zeker qua balbezit), maar FC Emmen hield redelijk makkelijk stand. In de eerste 45 minuten viel er eigenlijk maar één echte kans te noteren. Mühren legde met het hoofd terug op Van Mieghem, maar de middenvelder stuitte op Michael Brouwer. De Drentse club beperkte zich tot counteren, maar werd zelden gevaarlijk. Dat veranderde na rust. Emmen voelde zich meer en meer comfortabel en opende schitterend de score. Een combinatie over veel schijven, met Jeredy Hilterman als aanspeelpunt, rondde Rui Mendes na een heerlijk steekballetje van Jari Vlak prima af: 0-1.

Wereldgoal 'Gladde Pier'

FC Volendam moest reageren en deed dat ook, maar opnieuw stond de in prima vorm verkerende Brouwer succes voor de thuisclub in de weg. Het was Calvin Trigt die met een sliding dichtbij was. In de 79e minuut kwam hét mooiste moment van de avond. Jasin-Amin Assehnoun (door de supporters liefkozend 'Gladde Pier' genoemd) kreeg de bal op de achterlijn, passeerde twee man alsof ze er niet stonden en schoot hem snoeihard in de bovenhoek: 0-2.

Mike Eerdhuijzen had de spanning nog terug kunnen brengen, maar de Volendam-invaller kopte vrij voor Brouwer naast. Vlak voor tijd bepaalde Rui Mendes met zijn tweede van de avond, na een prachtige dieptepass van Miguel Araujo, de eindstand op 0-3.