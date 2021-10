Trotse captain Jari Vlak mag speciale aanvoerdersband houden

De Volendammer stond bovendien aan de basis van de openingstreffer van de Drentse club. Zijn steekpass in de 53e minuut op Rui Mendes betekende de 0-1.

Vlak hoorde vanmiddag pas dat hij de aanvoerdersband zou dragen. "Toen ik op de club kwam begreep ik dat Jeroen Veldmate niet mee zou gaan en ja, dan is het logisch dat ik de band draag. Of ik niet twijfelde dat ik zou spelen? Nee, ik had al meermaals aangegeven dat ik deze wedstrijd absoluut wilden spelen."

Volgens de nummer 20 van FC Emmen was vooral de eerste helft moeizaam ("Dat kwam mede door de vele wisselingen"), maar werd het na rust steeds comfortabeler. "Uiteindelijk hebben we ook heel weinig weggegeven en hebben we maar weer eens aangetoond - dat als we ons onder de eerste druk kunnen uitspelen - we gewoon heel goed kunnen voetballen."

Over anderhalve week keert Vlak opnieuw terug in Volendam, dan in competitieverband. Waarschijnlijk is hij dan geen aanvoerder. Maar de band van vandaag pikken ze hem nooit meer af. "Nee, die mag ik houden van Karel (de materiaalman)"