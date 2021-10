Wat vind jij: Ik heb vliegschaamte en probeer vliegen zoveel mogelijk te vermijden

We stappen, nu de ergste coronapiek voorbij lijkt te zijn, weer steeds vaker in het vliegtuig als we op vakantie willen. Het aantal vluchten dat dagelijks vertrekt naar populaire zonbestemmingen als Ibiza, Corfu, Bonaire of Gran Canaria is nu hoger dan voor corona. Daarmee ondervindt vliegen naar de zon nauwelijks nog hinder van de pandemie. Toch wordt er in totaal nog wel minder gevlogen, vooral naar zakelijke bestemmingen.

De conclusies komen voort uit onderzoek van RTL Nieuws. De onderzoeksredactie analyseerde met behulp van gegevens van Flightradar24 alle ruim 1 miljoen vluchten die sinds 1 januari 2019 aankwamen of vertrokken van vijf Nederlandse luchthavens.

Zon en zee

In het onderzoek is de situatie in de laatste weken voor de herfstvakantie dit jaar vergeleken met dezelfde periode in 2019. Opmerkelijk is dat er flinke verschillen zijn tussen bestemmingen. Uit de analyse blijkt namelijk dat er zeker 50 populaire bestemmingen zijn, waar ondanks corona sprake is van een toename van het aantal vluchten.

Het gaat daarbij vooral om bestemmingen naar zon en zee. Zo vlogen er in de onderzochte periode 8 procent meer vliegtuigen van en naar Ibiza, naar Gran Canaria 11 procent meer en naar het Griekse Corfu zelfs 21 procent meer. Ook naar Curaçao en Bonaire zijn nu meer vluchten dan in 2019.

