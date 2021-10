Graf van vinder Meisje van Yde wordt volgend jaar geruimd

Links is de grafsteen van de vinder van het Meisje van Yde, Willem Emmens. Rechts is het graf zijn zijn vrouw, Trijntje (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

Al sinds 1949 ligt Willem Emmens naast zijn vrouw Trijntje op begraafplaats de Eswal in Vries. Omdat de nazaten afstand hebben gedaan van de grafrechten, wilde de gemeente het graf ruimen. Wethouder Hanneke Wiersema (CDA) zei destijds dat ze niet kan afwijken van de procedure van de gemeenteraad. Die luidt als volgt: wanneer de grafrechten terugkomen bij de gemeente, omdat nabestaanden niet meer voor deze kosten willen opdraaien, ruimt de gemeente het graf.

Tynaarlo is van plan het graf van de vinder van Drenthes beroemdste veenlijk in de loop van volgend jaar te ruimen, mits er geen andere rechthebbende de grafrechten van de gemeente overneemt. "Dan moet je denken aan nabestaanden of misschien een stichting", vertelt een woordvoerder.

'Veel aandacht voor deze historie'

Ook krijgen de graven van Willem en Trijntje geen plek op een lijst van historische graven. Daarvoor zijn de graven te verwaarloosd en het graf van Willem Emmens ligt in stukken. Een groep vrijwillige grafopknappers uit Gieterveen heeft zich gemeld bij de gemeente. De vrijwilligers wilden het graf voor een paar tientjes opknappen.

De gemeente Tynaarlo geeft hier geen gehoor aan. Volgens een woordvoerder wordt er op vele andere plekken aandacht geschonken aan de historische vondst van het veenlijkje, zoals in het Drents Museum waar het Meisje van Yde ligt en bij het herdenkingsmonument vlak bij de plek waar het meisje 124 jaar geleden in Yde is gevonden.

Coalitiepartij Leefbaar Tynaarlo komt 9 november met een motie voor het behoud van het graf.

Willem Emmens Willem Emmens was aan het werk op het land toen hij een lijk vond in het veen. Volgens verhalen van de familie heeft Emmens het lijk samen met medevinder Hendrik Barkhof onder een boom gelegd en de volgende dag werd alarm geslagen. Inmiddels is de vondst bekend komen te staan als het Meisje van Yde. Een meisje dat waarschijnlijk zo'n 2000 jaren geleden is gewurgd. De grafrechten van het graf van Willem Emmens zijn door de nabestaanden recent teruggegeven aan de gemeente Tynaarlo met de mededeling dat het een graf is van iemand die een belangrijke vondst heeft gedaan. Toch is de gemeente voornemens het graf te ruimen. Dat is het protocol, legde wethouder Hanneke Wiersema uit. Sommige graven van belangrijke mensen komen op een historische gravenlijst en worden dus niet geruimd. Het graf van Willem Emmens en zijn vrouw komt daar volgens de gemeente niet voor in aanmerking omdat het graf stuk en niet goed onderhouden is.

