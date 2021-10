Praot Drents Met Mij met streektaalambassadeur Annemiek Drenth

"Praot 'ns wat meer Drents, want dat kan gewoon. En ik vind dat je daor ook trots op moet weden." Een duidelijk statement van Annemiek Drenth uit Emmen, die zich sinds ze het allereerste Drèents Liedtiesfestival won in 2012 inzet voor de Drentse taal. "Zingen in het Drents is vanaf toen wel bleven als een rode draod."

Trouwerijen en uitvaarten

Annemiek is streektaalambassadeur veur het Huus van de Taol in de gemeente Emmen, zingende trouwambtenaar en spreker op uitvaarten: "Trouwerijen in het Drèents wordt nog niet vaok vraogd, maor ik heb wel op meer Drèentse uutvaorten sproken dan op Nederlandse. Je markt dat families het fijn vindt dat je de taol spreekt die zij ook spreken."

Annemiek is geboren in Emmer-Compascuum en ze groeide op in Emmer-Erfscheidenveen. Thuis werden meerdere talen gesproken: "Mien pa komt van Compas en spreekt Drèents, maor mien ma komt uut Rütenbrock en zij heft ons Duuts leerd. Duutsland is wel mien 'zweite Heimat'."

Als dochter van een banketbakker begon ze samen met haar zus een eigen banketbakkerij. "Die hebben we twee jaor leden verkocht. Eigenlijk noodgedwongen, want ik heb artrose in de rug en het wark was te zwaor." Maar uiteindelijk heeft Annemiek maar één droom: "Ik wol met muziek mien brood verdienen, maar dat is niet makkelijk. Toch heb ik het zover kregen dat ik mien muziek kan inzetten bij de verschillende dingen die ik doe als trouwambtenaar en spreker op uutvaorten.'

Autobanden

Helaas gooit corona roet in het eten. "Ik doe nog veul dingen dernaost, omdat dat neudig is. Deur corona kun ik het financieel niet redden. En nou verkoop ik parttime autobanden!" Een toekomst in de muziek is nog steeds wel het streven: "Ik ben niet meer zo van het plannen maoken, go with the flow. Wel had dacht dat ik ooit nog in de autobanden terecht zol kommen? Soms moej dingen aanpakken die zich aandient."

Praot Drents Met Mij - Annemiek Drenth

