Eerste munitie weer veilig, zoektocht ook in het donker door

De legermunitie ligt niet alleen op straat, maar ook in het water. Een speciaal duikteam van de EOD is begonnen met het opvissen van de munitie uit de vaart. Volgens een woordvoerder van de EOD is er inmiddels een grote hoeveelheid munitie al gevonden, maar nog niet alles.

Kogels en mortiergranaten

Er komt een hijskraan ter plekke om de aanhanger op te takelen, om te zien wat eronder ligt. Als de EOD denkt alle munitie te hebben gaan ze alles tellen. Mocht er toch nog wat missen, gaan ze door met zoeken. Ook wanneer het donker is gaat de EOD door met zoeken.

De lading van de aanhanger bestond uit kogels en mortiergranaten, bedoeld voor een oefening met scherp in Duitsland. Daarom is de weg tussen Huis ter Heide en gevangenis Norgerhaven in Veenhuizen dicht en zijn de huizen in een straal van 300 meter om de plek van het ongeluk ontruimd.

Het gaat om drie woningen, laat de woordvoerder weten. "De bewoners kunnen pas terug als de situatie veilig is." Hoe lang dat nog duurt, is nog niet bekend. De Veiligheidsregio Drenthe roept op om niet te komen kijken bij het ongeluk en minimaal een kilometer afstand te houden.

Vaker vrachtwagens met munitie

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. De bestuurder van de vrachtwagen kon ongedeerd uit het voertuig stappen. Volgens omstanders was de vrachtwagen onderweg van het munitiedepot in Veenhuizen naar een oefenterrein in Duitsland.

Volgens de woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee komt het vaker voor dat vrachtwagens met munitie langs de Kolonievaart rijden. Of er maatregelen moeten worden genomen naar aanleiding van dit ongeluk, moet uit onderzoek blijken. De verkeersongevallenanalyse van de Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar het ongeluk.

De Koninklijke Marechaussee heeft de straat afgezet (Rechten: Noordernieuws)

'Als ik maar wel in mijn eigen bed kan slapen'

Boer Hermen Hoorn uit de buurtschap Huis ter Heide krijgt, net als zijn buurtgenoten, kort na het ongeluk de opdracht van de politie om zijn huis te verlaten. Hij doet de boerderijwinkel meteen op slot. "Waar we heen moeten? Nou, ik ben boer, dus ik kan altijd nog naar mijn land", grapt hij.

Hoorn reageert begripvol. "Als ik vanavond maar wel in mijn eigen bed kan slapen", besluit hij.

Lees ook: