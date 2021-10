Petra schrijft en zingt haar eigen levenslied: 'Het zorgde voor kippenvel en tranen'

Met een van de zang- en schrijfcoaches Martijje Lubbers neemt Witting nog een keer haar liedje door voor de optredens van zaterdag en zondag. Toen de oproep kwam om mee te doen aan het liedjesproject, hoefde ze niet lang na te denken: "Ik heb al 24 jaar een speciaal liedje in mijn hoofd. Daar wilde ik graag iets mee doen. Angst is maar voor even, spijt is voor altijd", zegt ze over haar besluit om zich aan te melden.

Kippenvel en tranen

In theater De Muzeval in Emmen, dat inmiddels niet meer bestaat, zag ze ooit Margriet Eshuis een liedje zingen over haar zus en tante, die het syndroom van Down hebben. Dat raakte haar enorm: "Ik wist meteen dat het over mijn zoon Daan ging. Die heeft ook het syndroom van Down. Ik kreeg er kippenvel van en de tranen stonden in mijn ogen."

"Met de gedachte achter dat lied wilde ik heel graag iets doen, want het is een doelgroep die weleens vergeten wordt", zegt Witting. "Dat was de inspiratie voor mijn levenslied 'Roos in de jungle'. Ben je tevreden met wat je hebt of kijk je steeds naar dingen die je niet hebt", vraagt ze zich af in haar lied. Van haar zoon leert ze dat ze zich niet druk hoeft te maken over van alles. "Anders had ik me ook vast niet aangemeld, want het is toch ook best spannend", lacht ze.

Indrukwekkende verhalen

Coach Martijje Lubbers is blij met de kandidaten, van wie er een aantal nog nooit op een podium heeft gestaan: "Er hangt ook een heel leuke sfeer en iedereen is blij met wat ze bereikt hebben. Daar ben ik ook heel trots op. Ik vond het heel bijzonder dat iedereen zijn of haar levensverhaal in een lied durfde te verwerken. Die verhalen hebben me soms best geraakt, want er zitten een paar indrukwekkende tussen."

Alle kandidaten hebben hun eigen lied geschreven en dat vervolgens in een studio opgenomen. Alle liedjes verschijnen op een album en aankomend weekend is de afsluiting van het culturele project.

De eindconcerten van 'Jouw leven is een lied waard' zijn op zaterdag 30 oktober om 20.00 uur en op zondag 31 oktober om 14.00 uur in theater De Hofpoort in Coevorden. Kaarten zijn te koop via de website van het theater.

