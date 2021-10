Moederbedrijf Blokker verkoopt budgetwinkelketen Big Bazar

Big Bazar wordt overgenomen door BB Retail, dat is opgericht door ondernemer Heerke Kooistra, die veel expertise heeft op het gebied van inkoop en discount. Kooistra ziet naar eigen zeggen kansen in Big Bazar, dat wel een website heeft maar geen webwinkel. De directie van de keten zelf is ook enthousiast. De deal zou Big Bazar toegang kunnen geven tot nieuwe samenwerkingen en inkoopkanalen. De nieuwe eigenaar wil ook het assortiment in de schappen uitbreiden.

In Drenthe heeft de winkel filialen in Emmen, Assen, Coevorden, Klazienaveen, Hoogeveen, Meppel, Roden en Nieuw-Amsterdam.

Overname waarschijnlijk volgende maand rond

De deal met Kooistra omvat ook garanties voor de zelfstandige voortzetting van het bedrijf en de werkgelegenheid. Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht. Wel geven de partijen aan dat de overname waarschijnlijk begin november wordt afgerond.

MRG is voortgekomen uit de voormalige Blokker Holding en is met meerdere ketens een grote speler in de Nederlandse winkelstraten. Ook BCC en MINISO worden door het concern gerund. Het bedrijf heeft in totaal bijna 850 winkels en 9500 werknemers. Topman Michiel Witteveen zegt dat er door het afstoten van Big Bazar meer ruimte ontstaat om zich te richten op de andere ketens en bijvoorbeeld de webwinkelactiviteiten.

MRG werkt ook al een tijdje aan een beursgang. Die moet volgend jaar plaatsvinden. Vorige maand werd al bekendgemaakt dat Witteveen daarom per 1 februari 2022 voorzitter wordt van de raad van commissarissen. De huidige voorzitter, Dirk-Jan Stoppelenburg, wordt dan de nieuwe topman. MRG wil met die stap het bedrijf klaarstomen voor de gang naar de aandelenmarkten.