Locaties in Westerveld niet geschikt voor opvang asielzoekers

Er komt voorlopig geen opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente Westerveld. De gemeente had locaties op het oog, maar die voldoen niet aan de wensen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

De gemeente had twee plekken gevonden die als kleinschalige opvang ingezet zouden kunnen worden. "Maar het COA vindt opvang beneden de honderd personen niet wenselijk", zegt burgemeester Rikus Jager. Meerdere kleine locaties zouden te veel vragen van de personele bezetting. "Ze kijken nu naar locaties vanaf honderd personen."

Jager zegt dat zijn gemeente blijft kijken of er zich mogelijkheden voordoen om bij te springen. "Als er twee locaties dicht bij elkaar liggen die samen op honderd komen, is dat een locatie die eventueel wel in aanmerking komt." Ook blijven de al aangeboden locaties als optie op tafel.

Door een grote instroom van asielzoekers is het aanmeldcentrum in Ter Apel overbelast. In heel het land wordt gezocht naar nieuwe opvangplekken. Emmen zet daarvoor het voormalige Fletcher Hotel in. In andere plaatsen in Drenthe wordt nog onderzoek gedaan naar geschikte plekken.

Statushouders

Westerveld blijft ondertussen nog wel bezig met woonruimte te creëren voor statushouders. Dat zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en die daarom recht hebben op een woning.

Vanwege de krapte op de socialehuurwoningmarkt kunnen veel statushouders niet doorstromen vanuit een azc, waardoor ze opvangplekken bezetten. Op welke plek in Westerveld statushouders zou willen huisvesten wil Jager niet kwijt. "Maar het moet niet te lang duren, want het is een plek waar we anders reguliere woningen willen bouwen. Het kan dan best dat een daarvan voor statushouders geschikt is."

