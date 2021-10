'Wat is dat toch voor rare kop bij Borger?'

Deze vraag kwam binnen in de postbus van Zoek het uit!. We sprongen de auto in en reden naar de beschreven plek, en inderdaad, een groot zilverkleurig, enigszins vervormd hoofd kijkt statig uit over de Hunebed Highway.

Het gaat om het beeld Kop van de Hondsrug, dat is gemaakt door de kunstenaar Willem Kind.

Over de beeldhouwer

Willem Kind werd in 1947 in Rotterdam geboren. Hij volgde in de jaren '70 een opleiding tot beeldend kunstenaar aan de Rotterdamse Academie voor Beeldende Kunsten. Daarvoor had hij in Parijs les gehad van de Italiaanse beeldhouwer Ilio Signori.

Kind vestigde zich als beeldend kunstenaar in Emmen. Sinds 2007 woont hij in het Duitse Neuenhaus. Hij maakt figuren en objecten van roestvast staal.

Over het beeld

Het grote hoofd aan de N34 heeft niet altijd Kop van de Hondsrug geheten. Ook heeft het eerst wat omzwervingen gemaakt voor het terecht kwam op de huidige plek aan de Hunebed Highway.

Dit beeld heeft, ondanks zijn flinke afmetingen, aardig wat afgereisd. Het werd in Emmen gemaakt als Kop van Willem, verhuisde naar Apeldoorn en Amsterdam en vervolgens naar Borger als Kop van Borger aan de N34.

Door wegwerkzaamheden moest het beeld verplaatst worden. Daarom staat het nu aan de andere kant van de N34 als de Kop van de Hondsrug.

Aangepast aan actualiteiten

Het beeld valt goed op en de kop staat erom bekend zich bezig te houden met de actualiteit. Zo droeg het beeld aan het begin van de coronacrisis voor een tijd een mondkapje.

Het beeld droeg enige tijd een mondkapje (Rechten: RTV Drenthe)

Onbekenden hebben het beeld in april 2020 van een mondkapje voorzien, waarop de tekst '1.50 m' staat. De initiatiefnemers vroegen met hun ludieke actie vermoedelijk aan Borger en omgeving om de anderhalvemetersamenleving te respecteren.

Ook droeg de kop al eens een oranje petje en een bril.

Kop van de Hondsrug is niet het enige beeld van Kind in Drenthe. Zo staat middenin Geesbrug het beeld Handreiking, van twee grote handen die in elkaar gebruiken. Aan de Stationsstraat in Emmen staat De Hand, Erica heeft het beeld De Kanaalgravers en in de vijver van het Zr. Mohr Park in Oosterhesselen drijft Bootje.

