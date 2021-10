Ongeluk met gevaarlijkste klasse munitie: 'Hij schoot zo het kanaal in'

Het was wel even schrikken voor Hans Faro uit Veenhuizen. Vanochtend rond half tien reed hij een vrachtwagen van Defensie tegemoet die ineens een slinger maakte. "Ik zag hem ineens een slinger maken en zo ineens bleef de aanhanger in de sloot hangen", blikt Faro terug. "Hij kwam met zijn wiel in de berm en zo ineens trekt de auto naar rechts en schoot hij het kanaal in. Je ziet regelmatig hier mensen met een wiel in de berm komen."

Faro is gepensioneerd brandweercommandant van het munitiedepot in Veenhuizen en is inmiddels vrijwilliger op een taxibusje. Hij had vanochtend, net als iedere andere ochtend, kinderen naar de dagopvang in Assen gebracht.

Toen Faro het ongeluk zag gebeuren is hij direct naar de chauffeur gelopen om te zien of met hem alles goed was. "Die stak direct zijn duim op", zegt Faro. "Toen heb ik direct met de alarmcentrale gebeld en uitgelegd wat eraan de hand was en dat er live munitie in de vrachtwagen zit."

Volgens Faro was er al vrij snel een agent ter plekke die direct de marechaussee heeft ingelicht. "Omdat ik zelf op het munitiedepot heb gewerkt wist ik wel direct wat eraan de hand was", aldus de oud-brandweercommandant. "Er kwam eerst een omleiding over het fietspad, maar dat leek mij niet verstandig. Die hebben ze dus verder gelegd. Ook heb ik tegen die agent gezegd dat hij maar even verder bij de vrachtwagen vandaan moest staan, want áls het misgaat dan sta je hier te dichtbij."

'Misschien had ik dit niet kunnen navertellen'

Toch was Faro niet bang dat er nog wat mis zou gaan. "Natuurlijk is er ontploffingsgevaar, maar als het geklapt had, dan was dat direct na de val wel gebeurd en dan had de boer van de boerderij een nieuwe schuur moeten bouwen."

Hij is zich ook wel bewust dat als het bij de initiële klap ontploft was, ook hij dat wel had gemerkt. "Misschien had ik dit dan niet na kunnen vertellen." Maar Faro blijft er nuchter onder. "Ik zei nog tegen de chauffeur: 'Vanavond lekker een borrel en lekker op terugkijken dat je weer wat hebt meegemaakt om op een verjaardag te vertellen'. Zo denk ik er voor mezelf ook over."

De vrachtwagen met munitie was onderweg naar Duitsland, weet Faro. "Het gaat op 1.1, dat is de gevaarlijkste klasse. De vrachtwagen was niet volgeladen, er stonden twee of drie pallets op." In Duitsland wordt de live munitie gebruikt in een schietkamp waar de Landmacht zo'n drie keer per jaar oefent met scherp.

Andere route

Faro kan zich niet heugen dat er in de jaren dat hij op het munitiedepot werkte zoiets is gebeurd met een vrachtwagen vol munitie. "Ik werkte er van '81 tot '96 en in die tijd is het één keer voorgekomen dat een vrachtwagen vaststond in de berm. Maar niet iets zoals nu, waarbij de wagen gekanteld is."

Faro verwacht vanavond de kinderen met een omweg weer op te moeten halen uit Assen. "Ja, ze zijn daar nog wel even bezig. Ze moeten alles nakijken, dan moet het overgeladen worden op een andere vrachtwagen en daarna moet alles uit de berm en het water nog worden opgevist. En ik gok dat ze alles eruit willen halen, dat ze niet ineens een magneetvisser volgende week daar hebben staan die munitie uit het water vist." Faro gaat ervanuit dat morgenochtend de kinderen weer via de normale route naar de dagopvang kunnen.

