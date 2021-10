Elektrisch race-avontuur bij Pons krijgt geen vervolg voor Jasper Iwema

Er is volgend seizoen geen plaats meer voor motorcoureur Jasper Iwema uit Hooghalen in het Spaanse Pons Racing MotoE-team. Zijn plek wordt ingenomen door de Italiaan Mattia Casadei. Jordi Torres, die al twee keer wereldkampioen werd in de kleuren van Pons, blijft bij het team.

"In verband met een een Italiaanse sponsor waren ze op zoek naar een Italiaanse rijder. Dat wist ik al een tijdje, dus dit komt niet als een verrassing", reageert Iwema.

"Maar de deur naar de Moto E staat wat mij betreft nog wagenwijd open. Het is fijn dat dit zo vroeg bekend wordt gemaakt, dan weten andere teams dat ik vrij ben."

'Enige Nederlander met ervaring'

De 31-jarige coureur uit Hooghalen hoopt zijn elektrische avontuur nog een vervolg te kunnen geven. "Je weet dat duurzaam racen de toekomst is; of het nou elektrisch of met waterstof is. Dus het is sowieso mooi dat ik als enige Nederlander nu deze ervaring heb. Ik zou in de toekomst ook andere coureurs hierin kunnen begeleiden", vertelt Iwema.

Achttiende in WK-stand

De coureur uit Hooghalen kwam vorig jaar in zijn debuut-seizoen in de World Cup Moto E tot de achttiende plaats met elf WK-punten. Het bood hem ook meteen de mogelijkheid om voor de tiende keer in z'n carrière te starten op de TT.

IJsspeedway

Nu gaat hij zich eerst richten op het wereldkampioenschap ijsspeedway. "Ik hoop half november naar Rusland te vertrekken als daar genoeg ijs ligt. Begin december is het EK in Polen en in januari is in Zweden de kwalificatie voor het wereldkampioenschap. Het zou mooi zijn, als we na drie jaar afwezigheid weer in Thialf kunnen starten", besluit Iwema. Het evenement werd twee keer in verband met corona afgeblazen.