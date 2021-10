Corona: aantal nieuwe positieve tests stijgt naar 153

Dat is meer dan gisteren (94) en ook ligt het aantal van vandaag hoger dan het weekgemiddelde (112). Met 39 positieve tests springt de gemeente Emmen boven de andere gemeenten uit. Daarna volgen Assen (23 )en Hoogeveen (18).

Het RIVM meldde een ziekenhuisopname in de gemeente Emmen.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 27-10-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1719 (+4) 8 21 Assen 4739 (+23) 73 15 Borger-Odoorn 1930 (+3) 33 15 Coevorden 3590 (+7) 61 32 Emmen 10880 (+39) 191 (+1) 81 Hoogeveen 5711 (+18) 85 42 Meppel 2848 (+12) 35 29 Midden-Drenthe 2429 (+11) 39 30 Noordenveld 2163 (+5) 35 26 Tynaarlo 2067 (+8) 26 25 Westerveld 1196 (+13) 19 21 De Wolden 2350 (+10) 36 26 Onbekend 72 0 0

Landelijk

Landelijk zijn tussen dinsdagochtend en woensdagochtend 7301 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Dat is het hoogste aantal sinds 19 juli.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 41.409 positieve tests. Dat is 56 procent meer dan in de week ervoor. Voor het eerst sinds 25 juli komt het weektotaal boven de 40.000 uit.

Gemiddeld zijn er in de afgelopen week 5916 positieve tests per dag gemeld. Dat gemiddelde stijgt voor de 27e dag op rij. Toen de stijging begin oktober startte, waren er gemiddeld zo'n 1600 positieve tests per dag. Dat betekent dat het aantal nieuwe coronagevallen binnen een maand bijna is verviervoudigd.

Sterfgevallen

Ook het aantal sterfgevallen stijgt. In de afgelopen dag kreeg het RIVM 17 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting was overleden. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in de afgelopen dag zijn gestorven, maar uit de weekcijfers van dinsdag kwam naar voren dat vrijwel alle mensen in de afgelopen weken zijn overleden. Er zat maar een enkele melding van langer geleden tussen.