SP wil opheldering over ongelijke behandeling bij gelijke bevingsschadegevallen

De SP heeft daarom Kamervragen gesteld over de ongelijke behandeling van gelijke schades.

De beoordelingen lopen bij vergelijkbare schades in dezelfde woningen sterk uiteen. Het komt voor dat dezelfde doorlopende scheur in een woning bij het ene huishouden wordt afgewezen en bij de buren wordt toegewezen. Dat kan gedupeerden soms zelfs duizenden euro's schelen. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) noemt de beoordeling van de vier expertisebureaus die het werk doen niet uit te leggen en onaanvaardbaar.

Schadebureaus

Het IMG maakt gebruik van de vier schadebureaus: 10BE, CED, DOG en Stichting NIVRE Calamiteiten & Projecten. Dat laatste bureau blijkt structureel minder bevingsschade toe te kennen, is de conclusie na een intern onderzoek van het Instituut Mijnbouwschade. Het schadeloket zit daarmee in de maag, ook omdat niet duidelijk is of dat bureau fout zit. Het is eveneens een optie dat andere bureaus te veel schade toekennen.

Omgekeerde bewijslast

Ook uitte Beckerman haar zorgen over de omgekeerde bewijslast, waardoor gedupeerden niet hoeven te bewijzen dat een scheur door bevingen wordt veroorzaakt. Een motie van PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer om de omgekeerde bewijslast ook voor de gasopslag bij Langelo en andere gasgebieden te laten gelden, werd twee weken geleden nog verworpen. Een week daarvoor werd een motie van Drents CDA-Tweede Kamerlid Agnes Mulder, met de oproep om het wettelijk bewijsvermoeden bij schade door gaswinning niet verder in te perken, nog aangenomen.

Om de beoordelingsverschillen tussen bureaus te verminderen, heeft het IMG een beoordelingskader opgesteld, maar Beckerman vraagt zich af of dat in strijd is met de Wet Bewijsvermoeden Groningen.

Meldingen vooral in Noord-Drenthe

In Drenthe worden veel bevingsmeldingen aan de rand van het aardbevingsgebied gedaan. De gemeenten Noordenveld, Aa en Hunze en Assen vallen daaronder. De gemiddelde schadevergoeding die in deze drie gemeenten wordt uitgekeerd, komt neer op 11.000 euro.

