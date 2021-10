Cees Bijl waarnemend burgemeester Midden-Drenthe

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma heeft gevraagd of Bijl tijdelijk de burgemeestersrol op zich wil nemen. Burgemeesterservaring heeft Bijl in ruime mate in Drenthe. Hij was burgemeester van Meppel en van Emmen voordat hij overstapte naar het provinciebestuur. Voor Emmen en Meppel was hij burgemeester in Leeuwarderadeel en wethouder en gemeenteraadslid in Enkhuizen.

Het gemeentebestuur van Midden-Drenthe is verheugd over de komst van Cees Bijl als burgemeester. De verwachting is dat Bijl tot begin 2023 in Midden-Drenthe blijft. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart en collegevorming wordt de procedure om te komen tot een nieuwe burgemeester opgestart.

