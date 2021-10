Djammen: Strummit, van een facebookoproep naar een gouden duo

"Aan het begin van het jaar hebben we elkaar ontmoet en zijn we muziek gaan maken", vertelt Annemiek. "Ik ben gewoon niet zo'n goede gitarist en hij is gewoon een hele goede gitarist. Samen vul je elkaar dan mooi aan." Na de facebookoproep van Geoffrey klikte het tijdens hun ontmoeting vrij vlot. Niet alleen muzikaal, maar er is nog een overeenkomst: "We komen van oorsprong uit hetzelfde dorp. Zo is het een beetje aan het rollen gekomen", vertelt hij. "Het klikte wel aardig en de muziek is mooi". En zo is Nieuwlande is een muziekduo rijker.

Album

Strummit profileert zich na de oprichting hoofdzakelijk als coverband voor bruiloften, feesten en partijen, maar schuwt eigen werk zeker niet. Sterker nog: ondanks dat het duo net van start is gegaan zijn er al plannen om de studio in te duiken. "We willen wel meer gaan schrijven", bevestigd Annemiek. Inmiddels heeft het duo twee eigen liedjes. Een Engelstalige bewerking van haar Drentse nummer Klein Meidtie en een nieuw nummer Fight for it. Binnenkort komen de liedjes als singles uit, maar op den duur volgt er meer. "De bedoeling is inderdaad wel om een eigen album uit te brengen. We hebben vanuit onszelf al heel veel materiaal opgenomen, op de telefoon of op de laptop , en we willen toch proberen om dat samen te brengen. Dat zou mooi zijn", legt Geoffrey uit.

Band

Het duo flirt ook met de gedachte om ooit misschien wel een trio, kwartet of kwintet te hebben. "Ik vind het zelf, en Geoffrey ook wel, mooi om er op den duur een band bij te hebben", vertelt Annemiek. "Maar dat is juist wel heel lastig, want met hoe meer zielen je bent, hoe meer ideeën er zijn en hoe meer mot je soms hebt als band onder elkaar. En dat is met z'n tweeën natuurlijk een stuk makkelijker." Annemiek en Geoffrey hebben naar eigen zeggen dezelfde smaak en dat werkt bevorderlijk. "We vullen elkaar goed aan", zegt hij. Hij is het eens met zijn muzikale wederhelft wat betreft een band. "Het kan een toevoeging zijn, maar ik denk dat het zo voor nu perfect is.

Gelredome

Waar het naar toe moet? Daar heeft Strummit ook een antwoord op: Het Gelredome. "Volgend jaar hè", aldus een ogenschijnlijk uiterst serieuze Geoffrey. Annemiek lacht. "Nee hoor". Ze wendt zich even af van haar medemuzikant. "Het is een leuke hobby", glimlacht ze.