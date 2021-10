Meer politie op straat in Assen na vele branden

De politie onderzoekt 18 branden die sinds 5 oktober plaatsvonden in de provinciehoofdstad. "Wij vinden het aantal onaanvaardbaar", zegt Maarten Groenhof, Teamchef van politie Noord-Drenthe. En dat zorgt volgens hem voor maatschappelijke onrust en angst. "En wij kunnen ons goed voorstellen dat mensen zich zorgen maken. Brand is toch een ongrijpbaar iets."

Spreiding

Ook voor het politieteam zijn de branden nog ongrijpbaar. "Wat het moeilijk maakt is dat het niet om één wijk en om één soort object gaat. De branden zijn op verschillende plekken in heel Assen", legt Groenhof uit. Onder andere Go-deelscooters, woningen, auto's en een voormalige supermarkt vlogen in brand.

"Het risico is dat je alle branden op een bult gooit. Dan maak je het groter dan het daadwerkelijk is. Het kan best zijn dat er nog wat branden afvallen in dit onderzoek. Er kunnen ook branden zijn die een technische oorzaak hebben. Of iets in de relationele sfeer."

Toch zijn er wel aanknopingspunten. "Dat er vijf Go-scooters bijzitten is wel opvallend." Om meer branden te voorkomen schaalt de politie op. Groenhof: "Het betekent meer inzet en slimmere inzet. Dat betekent niet op iedere hoek van de straat een agent. We gaan zichtbaar en onzichtbaar surveilleren." Doel is het voorkomen van meer branden of een dader op heterdaad betrappen.

Locaties van de branden in Assen de afgelopen maand (Rechten: Politie)

Publiek

Omdat de politie niet overal in de stad aanwezig kan zijn, wordt van inwoners van Assen ook gevraagd extra waakzaam te zijn. "We roepen mensen op verdachte situaties te melden. We willen zoveel mogelijk informatie verzamelen, dat kan ook via Meld Misdaad Anoniem."

Het onderzoeksteam hoopt op beelden van beveiligingscamera's en cameradeurbellen. Daarnaast moeten Assenaren scherp zijn op andere signalen. "We vragen mensen te kijken in hun eigen omgeving", zegt Groenhof. "Bijvoorbeeld of iemand in de omgeving vaak nachtelijk op pad is. Of bij terugkomst naar rook ruikt en kleren meteen in de wasmachine doet."

