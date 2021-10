'Levensgevaarlijke brug' in Hoogeveen op de schop voor ruim 400.000 euro

De verbouwing kost ruim 400.000 euro en staat gepland voor volgend jaar, blijkt uit de nieuwe programmabegroting van de gemeente.

Versleten

Het probleem zat in het beveiligingssysteem van de elektrische installatie. Inmiddels is er een reparatie uitgevoerd en zijn de problemen opgelost, zegt de gemeente. "Het systeem is altijd goed onderhouden, maar wel versleten", licht een woordvoerder toe. Met het geld wordt onder andere het beveiligingssysteem compleet vervangen.

Geluidsoverlast

GemeenteBelangen Hoogeveen maakt zich al langere tijd zorgen over de brug. "Wij zijn op de hoogte van de situatie", laat fractielid Jan van der Sleen weten. "De brug moet gewoon aangepakt worden. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er straks iemand het kanaal in rijdt."

Naast de veiligheid is geluidsoverlast een groot probleem bij de brug. Om dat op te lossen, heeft de partij zich in het verleden ook sterk gemaakt. "Omwonenden klagen over trillingen en andere harde geluiden", vervolgt Van der Sleen. "Het was de bedoeling dat er tijdelijk matrixborden zouden geplaatst, maar die zijn niet ingezet. Ik heb begrepen dat het geld dat nu beschikbaar komt niet bedoeld is om de geluidsoverlast aan te pakken."

Houten damwand

Naast het aanpakken van de brug zijn er ook plannen om de damwand van het kanaal langs de Kanaalweg op te knappen. Die staat volgens de gemeente op instorten, met als gevolg dat er stukken van de berm zijn weggezakt. Omwonenden maken zich daar zorgen over. De gemeente heeft in 2023 ruim 450.000 euro gereserveerd om dat probleem op te lossen.

