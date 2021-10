De Social Sofa staat te schitteren op de Kop van de Vaart Assen

Een groep van 24 vrijwilligers is acht weken bezig geweest met het mozaïeken van de bank. Begin september was de bank al af, maar op dat moment had de gemeente nog geen plek voor de social sofa. Daar is nu verandering in gekomen. Directeur Hanneke Bruggeman van DNK is blij met de plek. "Het is een prachtige plek. Toch de verbinding met De Nieuwe Kolk, maar ook vanuit het stadscentrum is hij makkelijk te bereiken. Het is een goede locatie om elkaar te ontmoeten."

Afspreekpunt

De bank heeft een sociale functie, waar bijvoorbeeld ouderen elkaar kunnen ontmoeten om een praatje te maken of een boek te lezen. Bruggeman hoopt dat de sofa dit ook gaat brengen. "Het moet niet alleen een afspreekpunt zijn, maar ik hoop ook dat ouderen of andere inwoners van Assen op deze plek met elkaar in contact komen." Ook vrijwilligster Carolien Pol is blij met de plek. "Mensen kunnen lekker gaan zitten, genieten van de omgeving en mensen kijken. Ik hoop dat ze dan met elkaar in gesprek komen en niet alleen over de bank, maar ook over wat hun bezig houdt. Dat zou heel goed kunnen met de social sofa."

Pol heeft meegeholpen aan het mozaïeken. "Ik vond het een geweldige ervaring. Er werd in verschillende groepen gewerkt en je wist ook niet van elkaar wat er gebeurde. Het is mooi om het proces van de social sofa te zien."

Een geheim icoon

In de bank is de skyline van Assen te zien, maar de vrijwilligers misten één icoon, vertelt Bruggeman. "Die hebben ze er toch in gezet. Je ziet hem niet als je het niet weet, maar als je het eenmaal hebt gezien is hij niet meer te missen." Dus mensen kunnen op zoek.

Een social sofa is een betonnen bank (chaise longue) die uit naam van een bedrijf of instelling door een team vrijwilligers wordt ingelegd met mozaïek.

