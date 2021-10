Puppet International in kerstvakantie terug met nieuwe show in Meppel

De audioroute is speciaal voor deze voorstelling gemaakt. "De eerste theatrale audiotour ooit in Meppel", vertelt Artistiek leider Elly Bakker trots. In coronatijd zag zij dat audiotours een groot succes werden. Tijd om dat naar Meppel te halen, dacht Bakker. "Deze voorstellingen in december zijn altijd een groot succes, maar dit jaar willen we nog iets extra's eraan toevoegen."

Ze klom zelf in de pen voor een verhaal en benaderde een geluidstechnicus. Samen maakten ze een geluidsopname. In het verhaal neemt personage Aaltje de luisteraars mee naar het Meppel van begin 20e eeuw. Ze vertelt over de bekende biggenmarkt en schippers die aanleggen in de binnenstad. "Puppet is in Meppel echt populair. Daarom willen echt iets over Meppel maken", aldus Bakker.

Projecties, dans en animaties

"Ik ken Meppel van de verhalen van mijn moeder", vertelt Bakker. "Zij woonde in Broekhuizen en ging altijd naar de markt in Meppel op donderdag. Die verhalen, samen met veel verhalen en tekeningen uit boeken, zijn de basis voor het verhaal. Je komt echt Meppel van een eeuw geleden tegen. De drie theatervoorstellingen sluiten aan bij dat verhaal zodat het echt een belevingsroute wordt van begin tot eind. We hebben het aangedurfd om hier echt veel geld in te investeren. Dat kan dankzij steun van fondsen en de provincie en een erg goede kaartverkoop."

De audiotour is geen unieke ontwikkeling. De trend om poppentheater uit te breiden is al lang inzet, vertelt Bakker. "We gaan steeds meer van een poppentheater naar een beeldend theater. Het wordt steeds meer projecties, dans, animaties en attributen. Zo is in december het Nederlands-Braziliaanse Duda Paiva Company te gast. Ze staan wereldwijd bekend om de schuimrubberen figuren die écht tot leven lijken te komen. Ook is er een lantaarnist die het publiek meeneemt in de magie van toverlantaarns. In een spel van donker en licht verschijnen kleurrijke beelden en wonderlijke verhalen."

Grotere Puppet Festival

De wandelroute sluit af met de voorstelling van Ida van Dril. Zij maakt een ontroerend sprookje voor volwassenen. "Drie totaal verschillende voorstellingen met één gemene deler: beeld speelt de hoofdrol bij deze theatermakers. Ze vertellen hun verhalen via schaduwen, via objecten en via poppen. En daar zijn ze gewoonweg steengoed in", aldus Bakker.

Bakker is trots dat de decemberwandelingen weer op de agenda staan. Het is slechts een voorteken, volgend jaar oktober staat het veel grotere Puppet Festival op de agenda. "In december zijn vijftien wandelingen, samen goed voor 600 mensen. In oktober 2022 moeten nog veel meer mensen naar Meppel komen voor de voorstellingen", zegt Bakker. De voorstellingen met audiotour zullen dan ook getoond worden. "70 procent van de bezoekers komt dan niet uit Meppel, dus herhalen is geen probleem."

De voorstellingen zijn op 27, 28, 29 en 30 december. De reguliere kaartverkoop start op 30 oktober.

Puppet International Meppel (Rechten: Puppet International)

