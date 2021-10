Akkoord moet Noordenveldse sport verbroederen en zorg voorkomen

Sportverenigingen en beweeginitiatieven in de gemeente Noordenveld hebben zich verenigd in een akkoord. Het zogeheten Preventie- en Sportakkoord Noordenveld moet samenwerking tussen sportieve partijen versterken. Dat zou uiteindelijk ook moeten leiden tot het voorkomen van zorg.

'Een middel om samenwerking te versterken', zo omschreef wethouder Jeroen Westendorp van de gemeente Noordenveld het akkoord. "Het akkoord gaat uit van het positieve", aldus de beleidsmaker. "Zorg is veel meer dan 'niet ziek zijn', vandaar dat wij het sportakkoord koppelen aan een preventieakkoord."

Uniek

Dat is uniek, geeft Anne Prins namens SportDrenthe aan. "De meeste gemeenten maken hier twee verschillende akkoorden van. Noordenveld doet dat niet, wat aangeeft dat het één niet los is te zien van het ander."

Volgens Westendorp kan een betere samenwerking tussen sportpartijen in Noordenveld zorgen voor lagere zorgkosten. "Per inwoner betalen we in Nederland gemiddeld 5.000 euro aan zorg. Slechts 5 euro per inwoner gaat gemiddeld naar preventie van zorg. Die balans kan en moet anders. Zo'n akkoord kan daarbij helpen."

Grote betrokkenheid

Sportformateur Hans Flender ging de afgelopen twee jaar met allerlei partijen in gesprek. Dat leverde meerdere bijeenkomsten op waarbij de Noordenveldse sport zich van zijn beste kant liet zien. "De betrokkenheid binnen deze gemeente is groot", zegt Slender. "Veel verenigingen lieten zich zien."

Bij de presentatie afgelopen maandag kwamen eveneens tientallen vertegenwoordigers naar de kantine van voetbalvereniging Roden. Daar zetten enkelen van hen alvast een handtekening op het bijbehorende bord.

Allerlei plannen

Vanuit de Noordenveldse samenleving is verder een kerngroep opgezet, die de taak op zich neemt om sportieve initiatieven financieel te ondersteunen. Luitzen Dijkstra, één van de leden van die groep, wist te melden dat van de 60.000 euro die de groep kreeg om plannen te financieren, nog slechts 2300 euro over is. "Daarmee loopt Noordenveld voorop. We krijgen veel aanvragen binnen en zien dat het heel goed loopt."

Zo wordt in Peize nu gewerkt aan de realisatie van 'The Daily Mile'. Een hardloopparcours van zo'n 1500 meter waar de gehele Peize bevolking straks gebruik van moet kunnen maken.